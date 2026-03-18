Uno por uno del Atlético de Madrid ante el Tottenham en la vuelta de octavos: Musso y Julián Álvarez, los mejores

Así jugaron los futbolistas rojiblancos en Londres

Aficionados del Atlético se quedan sin poder asistir al partido ante el Tottenham por culpa de una rueda del avión

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El Atlético de Madrid cerró su clasificación a los cuartos de final de la Champions League después de caer 3-2 en el estadio del Tottenham Hotspur. Los de Simeone hicieron bueno el 5-2 de la ida, aunque tuvieron que sufrir en Londres, pues el cuadro de Igor Tudor se puso en tres ocasiones por delante y tuvieron varias ocasiones para poner en peligro la renta.

Los titulares del Atlético en el Tottenham Hotspur Stadium

Estos han sido los futbolistas rojiblancos titulares:

Juan Musso (9) : nadie echó de menos a Jan Oblak. Y eso son palabras mayores. El argentino efectuó 8 paradas, y muchas de ellas llegaron con el Tottenham un gol por encima, una situación que suponía mucho riesgo para los suyos.

: nadie echó de menos a Jan Oblak. Y eso son palabras mayores. El argentino efectuó 8 paradas, y muchas de ellas llegaron con el Tottenham un gol por encima, una situación que suponía mucho riesgo para los suyos. Nahuel Molina (5) : llegaba en uno de sus mejores momentos de la temporada, pero volvió a tener un partido gris. Algo superado y descolocado en defensa y sin muchas apariciones a nivel ofensivo. En el 1-0, sale en la foto mirando a Kolo Muani. Retirado por el Cholo en el 63'.

: llegaba en uno de sus mejores momentos de la temporada, pero volvió a tener un partido gris. Algo superado y descolocado en defensa y sin muchas apariciones a nivel ofensivo. En el 1-0, sale en la foto mirando a Kolo Muani. Retirado por el Cholo en el 63'. Robin Le Normand (5) : sufrió mucho en los balones a la espalda. Tel le comió la tostada en más de una ocasión. Dejó totalmente libre de marca a Kolo Muani en la jugada del primer gol del partido.

: sufrió mucho en los balones a la espalda. Tel le comió la tostada en más de una ocasión. Dejó totalmente libre de marca a Kolo Muani en la jugada del primer gol del partido. David Hancko (8) : discreto en defensa. Y eso, en un central, es bueno, pues no cometió errores. Ganó 2/3 duelos. Pero en ataque, apareció para poner el empate en el marcador y dar la tranquilidad total a su equipo.

: discreto en defensa. Y eso, en un central, es bueno, pues no cometió errores. Ganó 2/3 duelos. Pero en ataque, apareció para poner el empate en el marcador y dar la tranquilidad total a su equipo. Matteo Ruggeri (5) : de lo más flojo del equipo. Vio una amarilla muy tempranera y no aportó con balón.

: de lo más flojo del equipo. Vio una amarilla muy tempranera y no aportó con balón. Johnny Cardoso (6) : algo superado por el empuje local. Sin la incidencia y contundencia que se espera de un centrocampista como él. En la jugada del 2-1, no llegó a anticiparse tras un mal pase de Giuliano Simeone.

: algo superado por el empuje local. Sin la incidencia y contundencia que se espera de un centrocampista como él. En la jugada del 2-1, no llegó a anticiparse tras un mal pase de Giuliano Simeone. Marcos Llorente (6,5) : jugó una hora en el centro del campo, sin tener toda la incidencia que ha ofrecido en otras ocasiones. Aun así, muchísima movilidad y apareciendo por todos lados. En el 63' se colocó de lateral derecho ante la entrada de Koke.

: jugó una hora en el centro del campo, sin tener toda la incidencia que ha ofrecido en otras ocasiones. Aun así, muchísima movilidad y apareciendo por todos lados. En el 63' se colocó de lateral derecho ante la entrada de Koke. Antoine Griezmann (8,5) : no fue el jugador más destacado, pero sí demostró una gran inteligencia en el juego. Contemporizó y movió el balón según lo que necesitaba su equipo. Clave en la transición del cuero en la jugada del 1-1 y muy activo en los 85' que jugó.

: no fue el jugador más destacado, pero sí demostró una gran inteligencia en el juego. Contemporizó y movió el balón según lo que necesitaba su equipo. Clave en la transición del cuero en la jugada del 1-1 y muy activo en los 85' que jugó. Giuliano Simeone (6,5): aportó su actitud y esfuerzo incansable. Robó y presionó, aunque también cometió una pérdida peligrosa con un mal pase a Cardoso que le costó a su equipo el gol en contra del 2-1.

aportó su actitud y esfuerzo incansable. Robó y presionó, aunque también cometió una pérdida peligrosa con un mal pase a Cardoso que le costó a su equipo el gol en contra del 2-1. Ademola Lookman (8) : le anularon un gol en el 6' por fuera de juego. Pese a que hubo algún tramo en el que estuvo desaparecido con balón, firmó un buen partido en líneas generales. Recorrió más de medio campo para dar a Julián Álvarez el 1-1. Sustituido por Sorloth en el 63'.

: le anularon un gol en el 6' por fuera de juego. Pese a que hubo algún tramo en el que estuvo desaparecido con balón, firmó un buen partido en líneas generales. Recorrió más de medio campo para dar a Julián Álvarez el 1-1. Sustituido por Sorloth en el 63'. Julián Álvarez (9): pese a que no apareció mucho en la primera mitad, su papel en la segunda fue muy bueno. Además del golazo que sirvió para poner el 1-1 en el marcador, asistió a Hancko en el córner del 2-2. La Araña vuelve a ser determinante.

Los suplentes rojiblancos en Londres