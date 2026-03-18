Miguel Casado 18 MAR 2026 - 19:09h.

Los seis jugadores argentinos del Atleti, convocados por Scaloni

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La selección argentina ha anunciado este miércoles por la tarde la lista de 28 futbolistas que se concentrará para el parón de selecciones de este mes de marzo, cuando finalmente no habrá Finalissima, en el que aparecen los seis jugadores de esta nación que militan en el Atlético de Madrid.

A los cinco habituales se les ha sumado en esta ocasión Juan Musso, que ha firmado una buena Copa del Rey con los de Simeone y esta misma noche será titular ante el Tottenham en Champions.

El portero, que jugó por última vez con el combinado nacional en septiembre de 2021, regresa a la lista nacional un año y medio después de la última vez.

Así, tanto él como Nahuel Molina, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez viajarán hasta su país para preparar junto a sus compatriotas el Mundial de este próximo verano.

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La lista completa, en la que también están Leo Messi, Nico Paz y Gianluca Prestianni, es la siguiente:

Porteros : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid)

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid) Defensas : Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Tomás Palacio (Estudiantes de la Plata), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club), Marcos Acuña (River Plate).

: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Tomás Palacio (Estudiantes de la Plata), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club), Marcos Acuña (River Plate). Mediocentros : Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como 1907), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como 1907), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen). Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nico Paz (Como 1907), Gianluca Prestianni (Benfica), Nico González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), José López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

No habrá Finalissima

Tras la cancelación de la Finalissima entre España y Argentina, ambas selecciones buscaron un reemplazo para el parón de este mes de marzo. Los de Scaloni se medirán a Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, la Bombonera, del Club Atlético Boca Juniors, según informó este miércoles la selección albiceleste.

La sede del encuentro fue confirmada por la cuenta oficial de la selección argentina en X, con una foto del capitan del equipo, Lionel Messi, sobre el estadio 'xeneize' y el siguiente mensaje: "Selección mayor, estadio confirmado".