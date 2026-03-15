Andrea Esteban 15 MAR 2026 - 19:21h.

Argentina pidió retrasarlo al 31 de marzo, pero la UEFA rechazó el cambio de fecha

La RFEF busca alternativa a la Finalissima mientras la UEFA señala a Argentina por su cancelación

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La esperada Finalissima entre Selección de Argentina y Selección de España no se disputará finalmente. La CONMEBOL y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicaron un comunicado oficial explicando que no se logró cerrar un acuerdo definitivo con la UEFA para celebrar el partido.

Según detallaron, el principal problema fue la falta de consenso en torno a una sede neutral y el desacuerdo con la fecha propuesta para disputar el encuentro.

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El partido enfrentaba a los campeones de la Copa América y de la Eurocopa en una nueva edición de la Finalissima, un torneo que en 2022 ya enfrentó a ambas confederaciones.

El conflicto por la sede neutral

En su comunicado oficial, la AFA explicó que desde el principio se defendió la idea de disputar el encuentro en un territorio neutral.

Durante meses, las partes habían acordado inicialmente jugar el partido en Catar, país que ya ha organizado grandes competiciones internacionales y que había mostrado su disposición a albergar el evento.

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Cuando esa opción quedó descartada, surgió la posibilidad de disputar el encuentro en Madrid, algo que desde el lado sudamericano se interpretó como una falta de equidad deportiva al celebrarse en territorio de la selección europea.

Por ese motivo, las confederaciones siguieron buscando una alternativa que cumpliera con el principio de neutralidad.

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La fecha terminó por romper el acuerdo

La última propuesta llegó el 14 de marzo: disputar el encuentro en Italia el 27 de marzo. Argentina aceptó la sede sin objeciones, pero pidió retrasar el partido al 31 de marzo por cuestiones de calendario.

Sin embargo, la UEFA comunicó que esa modificación no era viable por la falta de tiempo para reorganizar el calendario internacional. Ante la imposibilidad de acordar una fecha común, el partido terminó cancelándose.

En el comunicado, CONMEBOL y AFA lamentaron que, pese a la voluntad mostrada por todas las partes, no se haya podido concretar un encuentro que consideraban “trascendental” para el fútbol internacional. También agradecieron la predisposición de Catar, así como los esfuerzos realizados por la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol para intentar organizar el partido.