Celia Pérez 15 JUN 2026 - 11:47h.

El luso llega libre, pero pidiendo una importante cantidad en prima por su fichaje

El fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid, casi cerrado: tiempo de contrato y claves para su llegada

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Florentino Pérez no para. Tras imponerse en las elecciones a la presidencia a su rival, el dirigente blanco se ha puesto manos a la obra para redirigir una plantilla que ha dejado muchas dudas la temporada pasada. Para ello, José Mourinho cogerá las riendas de un equipo en el que estará a buen seguro Marc Cucurella, recientemente confirmado, y Bernardo Silva, aunque el luso aún no es oficial. El ex del City está decidido a vestir la elástica blanca y su fichaje para llegar al Santiago Bernabéu este verano tras quedar libre con los ingleses estaría casi cerrado.

El Bernardo Silva, que había coqueteado previamente con Atlético de Madrid y Barça, ha terminado decantándose por la casa blanca en una operación de la que ha salido a la luz la cifra que pedía tanto él como su agente, Jorge Mendes, para su fichaje, y que alejó a colchoneros y culés. Y es que, según desvela El Confidencial, el Real Madrid habría desembolsado 10 millones de euros netos al jugador y una cantidad similar a su agente, el todopoderoso Jorge Mendes, y a su padre. Una cantidad que ni en el Metropolitano ni en el Camp Nou quisieron afrontar.

De esta forma, el Real Madrid ha conseguido un golpe importante en la mesa por una de las piezas más cotizadas del este mercado de fichajes. El luso es uno de los grandes nombres del mercado y todo está cerrando para que Florentino Pérez será el gran vencedor en la puja. Es más, siguiendo las informaciones de la citada fuente, aún no se ha hecho oficial por una cuestión fiscal. Se espera al mes de julio para que así el jugador pueda evitar que suba el porcentaje del IRPF y poder pagar menos a la Agencia Tributaria por su fichaje por el cuadro blanco.