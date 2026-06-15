David Torres 15 JUN 2026 - 15:40h.

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ValenciaLa Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 8,5 años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. ¿Entrará en la cárcel Rafa Mir? Si es así, ¿cuándo entrará? ¿Cabe recurso? ¿Qué proceso tiene que pasar ahora el futbolista murciano del Elche y antes del Valencia CF cuando ocurrieron los hechos? En ElDesmarque hemos consultado con un abogado penalista valenciano para que nos aclare estas cuestiones.

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¿Cabe recurso a la sentencia? ¿Cuántos? ¿Ante que instancias?

Sí. Al no ser sentencia firme cabe recurso. Tras una sentencia de la Audiencia Provincial, el recurso ordinario principal es la apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), especialmente en materia penal (procedimiento abreviado).

Con posterioridad, una vez se haya resuelto Tribunal Superior de Justicia, lo normal es que presentara un segundo recurso de casación ante el Tribunal Supremo; pero lo habitual es que ese recurso sea inadmitido y que no entre en el fondo de la cuestión.

Los siguientes pasos judiciales

Se pedirá aclaración de sentencia porque hay partes que no están claras. Una vez esté dictada, se formulará el recurso de apelación. Se estima que en un plazo de cuatro o cinco meses podría haber sentencia.

Con posterioridad se intentará ir al Supremo, tras la última modificación de la Ley. Lo normal es que en el primer trimestre de marzo pudiera haber sentencia firme ya sea condenatoria o revocatoria.

El recurso tiene vías de evitarle la cárcel

Si hay confirmación de sentencia, le pueden reducir pena. Sólo en caso de absolución podría librarse de la pena. Tendrían que hacer una nueva valorar de prueba, deberían determinar que no hay delito y aceptar que hubo consentimiento. Es complicado que se modifique, explican a ElDesmarque un abogado penalista especialista en la materia.

¿Entrará Rafa Mir en prisión? ¿Cuándo entrará si es condenado con sentencia firme?

La sentencia es elevada, ocho años y medio, por lo que, si es firme y se mantiene la petición, la respuesta es sí. Da igual como te llames y como seas. Le tendrían que haber caído dos años o menos y tener satisfechos los 64.000 euros y no tener antecedentes, por lo que la respuesta es firme.

¿Cuándo entrará en la cárcel? Cuando la sentencia sería firme. Es decir, si se cumplen los plazos sería a principios del año que viene si fuera ratificada la sentencia.