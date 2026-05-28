Celia Pérez 28 MAY 2026 - 13:27h.

El juicio está siendo celebrado en la Ciudad de la Justicia de València

El juicio contra Rafa Mir por agresión sexual, en directo

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Rafa Mir y Pablo Jara han acudido este jueves a la Ciudad de la Justicia de Valencia para ser juzgados por agredir sexualmente y lesionar a dos mujeres en Bétera (Valencia) en septiembre de 2024, delitos por los que la Fiscalía reclama condenas de 10, 5 y 3 años de prisión, respectivamente. Los hechos ocurrieron cuando jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla tras la denuncia presentada por una mujer a la que conoció en una discoteca y que acudió posteriormente a su casa junto a una amiga y dos amigos del futbolista.

En el juicio han prestado declaración las dos víctimas para dar su versión de lo ocurrido esa noche. La primera de ellas cuenta que Rafa salió de la habitación, la cogió en brazos, la lanzó a la piscina vestida, se metió en el agua y le hizo tocamientos. La joven salió de forma apresurada y huyó de la casa, pero se dio cuenta de que se había olvidado el bolso, por lo que regresó para recuperarlo. La acusación pública mantiene que en ese momento, el procesado la obligó a entrar en el cuarto de baño, donde la forzó sexualmente pese a que ella le decía que quería irse.

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Las declaraciones de la primera víctima de Rafa Mir

-"A los quince minutos de estar allí salió Rafa en calzoncillos".

-"Me cogió para tirarme a la piscina y le dije que no pero igualmente me tiró a la piscina".

-"Mi amiga tardó en salir. Yo me quería salir del agua pero no me dejaba, me cogió de la cara para que lo besase. Me abrazaba y no podía moverme. Me tocó todo el cuerpo. Las nalgas y acabó con la penetración de un dedo o dos dedos, no lo sé".

-"Lo aparté y me salí de la piscina. Quería llamar a mi padre, busqué mi teléfono".

- "Seguí buscando mi móvil, pensé que me lo habían escondido pero se había quedado en la discoteca. Y le pedí a mi amiga llamar a mi padre y que me recogiera. Me preguntó si pasaba algo".

Cuenta que al salir de la casa se da cuenta que se había olvidado todo y vuelve para recoger sus cosas. Al entrar fue cuando Rafa la empujó hasta el baño.

- "Me empujó hacia el final del baño y repite lo mismo que en la piscina. Volvió a meterme los dedos. Ahí estaba llorando, me constaba respirar, me constaba hablar. Me apoyó en el lavabo. Tenía ganase de irme".

-"Carla me preguntó que qué pasaba. Tenía un ataque de ansiedad. Yo salí a la calle, pero Carla se quedó dentro".

-"Le dio un puñetazo y la tiró a la calle sin ropa".

Declaración de la segunda víctima

Mientras ocurrían estos hechos, la otra mujer estaba dándose un baño en la piscina cuando, según la Fiscalía, Jara se le aproximó y comenzó a tocarle en sus partes íntimas, hasta que la perjudicada le apartó y le pidió que parara.

-"Sabía que uno era futbolista, conocía a Jesús Vázquez".

-"Fue Andrea la que me propuso ir a casa de Rafa a seguir con la fiesta".

-"En el taxi empiezo a tontear con Rafa y Andrea se siente incómoda por estar en medio".

-"Al llegar al chalet fui a una habitación y tengo relaciones con él y sale a la piscina y cuando salgo ya estaba dentro con Rafa y Andrea y yo me tiro a la piscina con ropa interior. Estaban todos, Pablo y Bartolomé".

-"Andrea estaba incómoda, hubo debate sobre si hacía algo o no con Rafa".

-"En ese momento, Pablo Jara se tira encima de mí, me empieza a tocar el pecho, culo, vagina. Lo apartaba y él se iba y volvía".

-"Salgo de la piscina, voy a cambiarme y me quería ir porque no me gustaba la situación. Entonces escucho ruido. Notaba que ahí (en el baño) estaba pasando algo. Me parece fatal lo que estás haciendo, porque había tenido relaciones con él yo".

-"De repente sale Andrea blanca, con un ataque de ansiedad y se empieza a irse y yo la sigo. En ese momento Pablo Jara nos dice: piraros, niñatas y, aunque le pedí que me dejara coger mis cosas pero no me dejó. Me empujó, me pegó un puñetazo, me sacó a la calle, me quitó la toalla y me dejó medio desnuda en la calle".