David Torres 15 JUN 2026 - 14:18h.

Conclusiones del juicio a Rafa Mir por agresión sexual: lo que pide la Fiscalía y la petición de la defensa

La sentencia no es firme; a Pablo Jara le condenan dos años de cárcel

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La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista del Elche CF, y antes del Valencia CF, Rafa Mir que fue juzgado el pasado 28 de mayo como un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones.

Además, Ha impuesto también dos años de cárcel a un segundo acusado, Pablo Jara, también futbolista, a dos años y medio de prisión y al pago de una multa por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y un delito leve de lesiones

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La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

La Fiscalía pedía más de diez años de prisión para el jugador por un presunto delito de agresión sexual. La mujer que denunció al futbolista Rafa Mir ratificó que este le agredió sexualmente en dos ocasiones en la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando se encontraban en su domicilio tras haberse conocido en una discoteca. También se juzgó al futbolista Pablo Jara.

La fiscal aseguró que la conducta de Mir es constitutiva de un delito de violación "porque se comete con violencia" y mantiene su petición inicial de penas, que son de diez años y medio de prisión para Mir y tres años para Jara, en ambos casos por sendos delitos de agresión sexual y lesiones.

Ambos acusados solo contestaron a preguntas de sus abogados, y tanto el de Mir como el de Jara pidieron la libre absolución sin cargos de sus clientes al considerar que los hechos fueron consentidos y no existe delito.

Rafa Mir recurrirá

ElDesmarque se ha puesto en contacto con el abogado de Rafa Mir, Jaime Campaner, que a las 14.22 horas aún no había recibido la sentencia. Dicho esto, ha asegurado a este medio que "si se confirma en los términos mencionados, por supuesto que recurriremos". De momento, han declinado hacer más declaraciones al respecto.