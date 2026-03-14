Las tres opciones de España y Argentina para resolver la Finalissima
UEFA y CONMEBOL se reúnen para tomar una decisión
La opción de España como partido alternativo a la Finalissima con Argentina
La situación de la Finalissima está pronto a resolverse. Este sábado habrá una nueva reunión virtual entre el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, y su par de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, para definir el partido entre España y Argentina, programado originalmente para el 27 de marzo en Doha, Qatar.
Según pudo averiguar ElDesmarque, las tres opciones posibles a esta hora para resolver la Finalissima son cambiar el formato, la segunda es cerrar un estadio neutral, y la tercera suspender el partido y que se juegue a fines del 2026 o principios de 2027. Todo esto se debe a qué tras una cumbre realizada este viernes, no se pusieron de acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio para resolverlo en el día de hoy.
La primera propuesta que puso arriba de la mesa la CONMEBOL fue disputar dos encuentros, uno en el Santiago Bernabéu de Madrid, y otro en el Monumental de Nuñez, en Buenos Aires. Esta idea gustó en UEFA, pero ambas confederaciones tienen que definir la logística para los partidos y especialmente las fechas, ya que no es para nada sencillo organizarse a raíz de los compromisos que tienen las dos selecciones por la Copa del Mundo 2026.
A esto hay que sumarle, los encuentros programados que existen en la casa del Real Madrid para completar la LALIGA y las Champions League para la temporada 2025/26, como también los que tiene River Plate de local por el Torneo Apertura y Clausura, más los que vendrán por la Copa Sudamericana cuando empiece a competir a partir de abril. Si bien lo ven viable a futuro, cambiar el formato a las apuradas podría generar inconvenientes en la organización de los partidos.
Los escenarios planteados para la Finalissima
En cuanto a cambiar la sede de la Finalissima para que se termine disputando el 27/03, los escenarios planteados por CONMEBOL son el estadio Olímpico de Roma, el Da Luz de Lisboa y el London Stadium, aunque la situación no es fácil de organizar, ya que faltan 15 días para el desarrollo del encuentro.
El tercer camino más viable es la suspensión del encuentro y aplicar la cláusula del conflicto bélico que figura en el contrato firmado con Qatar. Si las confederaciones finalmente se deciden por esta opción, se postergará para fines de 2026 o inicios de 2027. En caso de que finalmente no se juegue y no haya una fecha concreta, ambas confederaciones deberán devolver el canon recibido por la firma del contrato con Qatar, que equivale a 3 millones de dólares por cada confederación.
Las dos primeras reuniones virtuales no fueron buenas entre Dominguez y Ceferin. El presidente de la CONMEBOL le marcó la cancha y le manifestó la bronca de la AFA por designar el Bernabéu como estadio sin consulta previa. El mandamás de UEFA escuchó el planteo y recibió la contrapropuesta por parte de la confederación sudamericana de fútbol.
Los representantes de ambas confederaciones volverán a reunirse este sábado para tomar una decisión sobre el duelo entre las selecciones campeonas de la Eurocopa y la Copa América que estaba programado para que se lleve a cabo en el estadio Lusail de Qatar, pero que se descartó esa sede por el conflicto bélico en Medio Oriente.
Por último, la intención de Ceferin y la Real Federación Española es sostener la Finalissima para fin de mes, pero para ello deben aceptar que se juegue en Roma, Lisboa o Londres, porque lo de Madrid como única sede no sería viable, luego del planteo de AFA y CONMEBOL.