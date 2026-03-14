Las tres opciones de España y Argentina para resolver la Finalissima

Lucas Gatti 14 MAR 2026 - 15:02h.

UEFA y CONMEBOL se reúnen para tomar una decisión

La opción de España como partido alternativo a la Finalissima con Argentina

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La situación de la Finalissima está pronto a resolverse. Este sábado habrá una nueva reunión virtual entre el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, y su par de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, para definir el partido entre España y Argentina, programado originalmente para el 27 de marzo en Doha, Qatar.

Según pudo averiguar ElDesmarque, las tres opciones posibles a esta hora para resolver la Finalissima son cambiar el formato, la segunda es cerrar un estadio neutral, y la tercera suspender el partido y que se juegue a fines del 2026 o principios de 2027. Todo esto se debe a qué tras una cumbre realizada este viernes, no se pusieron de acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio para resolverlo en el día de hoy.

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La primera propuesta que puso arriba de la mesa la CONMEBOL fue disputar dos encuentros, uno en el Santiago Bernabéu de Madrid, y otro en el Monumental de Nuñez, en Buenos Aires. Esta idea gustó en UEFA, pero ambas confederaciones tienen que definir la logística para los partidos y especialmente las fechas, ya que no es para nada sencillo organizarse a raíz de los compromisos que tienen las dos selecciones por la Copa del Mundo 2026.

A esto hay que sumarle, los encuentros programados que existen en la casa del Real Madrid para completar la LALIGA y las Champions League para la temporada 2025/26, como también los que tiene River Plate de local por el Torneo Apertura y Clausura, más los que vendrán por la Copa Sudamericana cuando empiece a competir a partir de abril. Si bien lo ven viable a futuro, cambiar el formato a las apuradas podría generar inconvenientes en la organización de los partidos.

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Los escenarios planteados para la Finalissima

En cuanto a cambiar la sede de la Finalissima para que se termine disputando el 27/03, los escenarios planteados por CONMEBOL son el estadio Olímpico de Roma, el Da Luz de Lisboa y el London Stadium, aunque la situación no es fácil de organizar, ya que faltan 15 días para el desarrollo del encuentro.

El tercer camino más viable es la suspensión del encuentro y aplicar la cláusula del conflicto bélico que figura en el contrato firmado con Qatar. Si las confederaciones finalmente se deciden por esta opción, se postergará para fines de 2026 o inicios de 2027. En caso de que finalmente no se juegue y no haya una fecha concreta, ambas confederaciones deberán devolver el canon recibido por la firma del contrato con Qatar, que equivale a 3 millones de dólares por cada confederación.

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Las dos primeras reuniones virtuales no fueron buenas entre Dominguez y Ceferin. El presidente de la CONMEBOL le marcó la cancha y le manifestó la bronca de la AFA por designar el Bernabéu como estadio sin consulta previa. El mandamás de UEFA escuchó el planteo y recibió la contrapropuesta por parte de la confederación sudamericana de fútbol.

Los representantes de ambas confederaciones volverán a reunirse este sábado para tomar una decisión sobre el duelo entre las selecciones campeonas de la Eurocopa y la Copa América que estaba programado para que se lleve a cabo en el estadio Lusail de Qatar, pero que se descartó esa sede por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Por último, la intención de Ceferin y la Real Federación Española es sostener la Finalissima para fin de mes, pero para ello deben aceptar que se juegue en Roma, Lisboa o Londres, porque lo de Madrid como única sede no sería viable, luego del planteo de AFA y CONMEBOL.