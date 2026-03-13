Jorge Morán 13 MAR 2026 - 07:44h.

El partido entre España y Argentina sigue sin una sede fija

Argentina descarta jugar la Finalissima en el Bernabéu y propone otro estadio

Lo que podría ser uno de los partidos de la década, sigue sin sede fija. Después de la suspensión de la Finalissima en Qatar por el conflicto bélico en Oriente Medio, el encuentro entre Argentina y España sigue sin tener estadio a dos semanas (27 de marzo) de la fecha marcada para la disputa. Y después de la propuesta del Bernabéu, que parecía que cogía fuerza en las últimas horas, finalmente se podría jugar en otro lugar.

La RFEF propuso el estadio del Santiago Bernabéu para el encuentro entre ambas selecciones. Un estadio que se descartó por varios motivos: la falta de seguridad en Madrid por la disputa del Marruecos vs Ecuador en el Metropolitano y la negativa de la AFA. "No quieren jugar ahí", dijo David Sánchez en ElDesmarque Madrugada. "No quieren jugar con 80.000 tíos en contra de su selección porque este partido es más importante para Argentina que para España", desveló.

¿Qué estadio podría acoger la Finalissima?

Desde la AFA y CONMEBOL quieren llevarse el encuentro a Argentina. "Que se dispute en el Monumental", dijo Tapia en unas declaraciones a las que Siro López quiso poner un pero. "Ese día hay concierto de ACDC en el Estadio de River Plate", señaló el periodista, negando cualquier opción a que el encuentro se dispute en ese lugar.

"Este partido se va a jugar, a parte del tema deportivo, porque se juegan mucha pasta. Por eso se fueron a Qatar", reconocía Siro López. Un encuentro que sigue sin sede fija y sobre el que se ha sondeado incluso la cancelación del enfrentamiento entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América.

Pese a ello, las informaciones de Roberto Gómez desvelan que podría haber un acuerdo entre UEFA y AFA. "El estadio Olímpico de Roma es la ciudad que más posibilidades tiene de acoger el encuentro", señaló el periodista, en lo que podría ser una solución para ver a Leo Messi contra Lamine Yamal.