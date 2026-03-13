Lesión de Ferland Mendy: qué tiene, parte médico y tiempo de baja

Andrea Esteban 13 MAR 2026 - 15:33h.

Se espera que esté al menos para el derbi

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El Real Madrid ha confirmado una nueva preocupación en su plantilla. El lateral francés Ferland Mendy sufre una lesión muscular que le obligará a parar durante los próximos días, según ha informado el club tras someter al jugador a diferentes pruebas médicas. El defensa blanco se perderá, al menos, los próximos compromisos del equipo mientras evoluciona de sus molestias físicas.

Qué lesión tiene Ferland Mendy

El club blanco publicó el parte médico oficial tras las pruebas realizadas por los servicios médicos. “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución”.

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La lesión afecta a la parte posterior del muslo derecho, una zona delicada que suele requerir precaución para evitar recaídas.

Tiempo de baja estimado

Aunque el club no ha dado un plazo exacto de recuperación, este tipo de lesiones musculares en el bíceps femoral suele implicar varias semanas de baja dependiendo del grado de la rotura o sobrecarga.

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Las primeras informaciones apuntan a que el lateral francés podría estar alrededor de una semana fuera de los terrenos de juego, aunque todo dependerá de su evolución en los próximos días.

La ausencia de Mendy obliga al técnico del Real Madrid a buscar alternativas en el lateral izquierdo en un momento exigente del calendario.