El entrenamiento ha estado marcado por la presencia de canteranos

Después de la noche histórica en el Bernabéu contra el Manchester City, Arbeloa y los suyos ya están con la mente puesta en LALIGA EA SPORTS. Los blancos se enfrentarán al Elche en un partido que estará marcado por la gran cantidad de bajas del Real Madrid, con Kylian Mbappé como la principal ausencia de un equipo lleno de canteranos.

Un Mbappé del que Arbeloa habló en rueda de prensa. "Yo quiero que pueda viajar a Manchester. Vamos a ver cómo se encuentra mañana y, sobre todo, el domingo, que tomaremos una decisión final", decía el salmantino. "Ojalá esté ahí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid", aseguró.

Aunque las informaciones de Roberto Gómez apuntaban a que podría estar presente unos minutos contra el Elche, lo cierto es que el Madrid quiere ir con cuidado con Mbappé. El domingo se realizará las últimas pruebas médicas para ver como va su recuperación y la idea de Arbeloa es que pueda viajar a Manchester para la vuelta de los octavos de final.

Novedades en el entrenamiento sin Kylian Mbappé

Aunque la ausencia del francés ha marcado el entrenamiento del Real Madrid, no todo han sido malas noticias por Valdebebas. Arbeloa ha podido contar esta mañana de viernes con la vuelta al verde de Eder Militao, al que se le ha visto en la sesión junto a sus compañeros.

El central se ha unido así a una plantilla mermada por las bajas de Dani Ceballos, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Álvaro Carreras, Rodrygo, David Alaba, Mendy. Este último se ha sometido a unas pruebas médicas este mismo viernes y se conocerá su parte médico en las próximas horas.

Pero además de Militao, el entrenamiento también ha estado marcado por la gran presencia de canteranos. No sólo se ha visto a Thiago Pitarch o Manuel Ángel con el primer equipo, también se han sumado otros como Aguado, Yáñez o Palacios.