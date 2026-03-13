Novedades importantes en la enfermería del Barcelona para medirse al Sevilla

Cuatro bajas y buenas noticias con Lamine Yamal y Eric García

El Barça estrenará ante el Sevilla la nueva grada de animación, 'Gol 1957'

Buenas noticias desde la enfermería del FC Barcelona dos días antes del partido ante el Sevilla FC. El equipo de Hansi Flick ha realizado este viernes su segunda sesión de entrenamiento para medirse al cuadro andaluz y, esta vez sí, ha podido contar tanto con Lamine Yamal como con Eric García, que no estuvieron presentes en la sesión del jueves.

Lamine se ausentó el jueves por un cuadro de "malestar general", según trasladaron desde el club, sin dar muchos detalles al respecto. El delantero, según avanza el diario Sport, ha regresado este viernes a los entrenamientos con total normalidad, por lo que podrá jugar ante el Sevilla siempre que Flick lo estime oportuno.

En cuanto a Eric, se quedó sin jugar el martes ante el Newcastle por unas leves molestias que finalmente no se tradujeron en lesión. Tampoco trabajó el jueves con el grupo, pero sí que ha estado presente este viernes, por lo que también estará disponible para el duelo del próximo domingo.

El Barcelona, con cuatro bajas ante el Sevilla

Por contra, Flick mantiene aún a cuatro jugadores en la enfermería: Jules Koundé, Alejandro Balde, Frenkie de Jong y Andreas Christensen. Estas cuatro bajas sí están confirmadas, mientras que Gavi sigue trabajando con el grupo a la espera de recibir el alta competitiva. La idea inicial del técnico alemán era no darle minutos hasta después del parón de selecciones, pero ya viajó a Bilbao y Newcastle con sus compañeros y no se descarta incluso que pudiera reaparecer ante el Sevilla.

Ese duelo del próximo domingo ante los andaluces podría estar marcado, a su vez, por las rotaciones. El Barça anda muy justo a nivel físico, tal y como se ha podido comprobar en los últimos partidos, y está obligado a ganar el próximo miércoles al Newcastle para estar en cuartos de final de la Champions League, por lo que Flick podría aprovechar el duelo ante el Sevilla para dar descanso de inicio a futbolistas como Raphinha, Pedri, Lamine o incluso Cubarsí.