El Big Data predice el camino hasta la final en Champions League: el Atlético, favorito por delante del Barça para semis

El Big Data predice los cuartos de final de Europa League: el porcentaje que da el pase al Betis y deja fuera al Celta

Con la jornada de Champions League finalizada, y con resultados favorables para los españoles con las victorias de Real Madrid y Atlético de Madrid y el empate del Barça, en ElDesmarque vamos a revisar las predicciones para el pase a cuartos de final. Recordemos que el Atlético de Madrid goleó 5-2 al Tottenham, el Barça empató 1-1 contra el Newcastle, con la vuelta abierta en casa, y el Real Madrid se impuso al Manchester City por 3-0.

Pues bien, acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones más destacadas de Driblab, consultora de Big Data especializada en scouting, para analizar el porcentaje con el que cuentan los tres equipos españoles para pasar a octavos de final, así como su camino hasta la final.

En cuanto al conjunto rojiblanco y al blanco, que han dejado prácticamente resuelta la eliminatoria con el partido de ida, las predicciones le dan un 100% de probabilidades de llegar a cuartos, mientras que al Barça, que debe ganar en casa, le da un 68,35%.

Para llegar a semifinales, el Atlético cuanta con un 84,2%, mientras que el Real Madrid lo hace con un 23,9% y el Barcelona con un 43%. En caso de que Atlético y Barça avancen en sus eliminatorias se verían las caras en cuartos de final, con la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Metropolitano, y vistas las predicciones, el cuadro rojiblanco aparece como favorito para avanzar hasta semis.

Con respecto a llegar a la final, los de Simeone tienen un 8,1% frente al 10,4% de los de Álvaro Arbeloa y el 14,5% de los de Hansi Flick. Para alzarse con el título, los rojiblancos tienen un 2,3%, los blancos un 3,6% y los azulgranas un 5,3%.

Todo ello a la espera de lo que ocurra la semana que viene en los partidos de vuelta donde el Atlético viajará al Tottenham Hotspur Stadium, el Real Madrid lo hará al Etihad y el Barça esperará en el Spotify Camp Nou la visita del Newcastle.