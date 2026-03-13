El Big Data predice los cuartos de final de Europa League: el porcentaje que da el pase al Betis y deja fuera al Celta

Tras la disputa de los partidos de ida de octavos de final

España toma más ventaja en la lucha por la plaza extra para la Champions: así va la clasificación

Con los partidos de la ida de los octavos de final de Europa League disputados, el Big Data deja sus predicciones para la siguiente ronda. Tras una jornada en la que el Aston Villa de Unai Emery salvó el orgullo de Inglaterra y logró la única victoria de los nueve partidos europeos que disputaron los clubes británicos, y en la que el Celta empató ante el empuje de Endrick en el Lyon y el Betis se dio el tropiezo frente al Panathinaikos, en ElDesmarque acudimos a las predicciones más destacadas de Driblab, consultora de Big Data especializada en scouting, para analizar el porcentaje para pasar a cuartos con el que cuentan el Real Betis y el Celta de Vigo.

En el caso del cuadro verdiblanco, tras la derrota de este jueves, la predicción apunta a un 89,8% de posibilidad de ser uno de los ocho clasificados para cuartos, mientras que obtiene un 12,8% de superar los cuartos y plantarse en semifinales. Para llegar a la final le dan un 4,8% y para ganarla un 2,3%.

Por su parte, el conjunto celeste, tras el sufrido empate ante el Lyon en casa con uno menos, cuenta solo con un 30,1% de posibilidad de pasar a cuartos, mientras que el porcentaje de estar en semifinales es de un 9,6%. Para la final es de 1,3% y de ganarla 0,5%.

De momento, al Real Betis le queda el partido de vuelta en casa, ante su afición, para tratar de revertir el 1-0 obtenido en la ida, mientras que los celestes tendrán que superar a su rival en Lyon. En caso de que el Betis consiguiera remontar la eliminatoria se enfrentaría a Ferencvaros o Braga. En el caso del Celta se podría enfrentar al Genk o al Friburgo. Hay que recordar que los dos equipos de LALIGA van por el mismo lado del cuadro y se podrían enfrentar en una hipotética semifinal.