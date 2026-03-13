Fran Fuentes 13 MAR 2026 - 06:46h.

El reglamento es claro: el VAR nunca debe intervenir para tarjetas amarillas

El empate entre Celta de Vigo y Olympique de Lyon no estuvo exento de polémica arbitral por la expulsión de Borja Iglesias. Sobre esta acción, además, se pronunció Claudio Giráldez, no entendiendo muy bien la decisión. Y es que el árbitro del encuentro, el belga Erik Lambrechts, se llevó la mano al pinganillo antes de sacarle la segunda tarjeta amarilla al delantero celeste. Esto hace indicar que, como poco, el colegiado principal recibió información de algún tipo desde el VAR para tomar la decisión. Algo que, de hecho, se trata de un error manifiesto de aplicación del protocolo VAR. La norma es clara, y así lo explican los expertos arbitrales.

Y es que no pocos especialistas en arbitraje han recordado una de las normas más básicas del protocolo de intervención del VAR. Mr. Asubío deslizaba esta posibilidad ante las imágenes de televisión. El colaborador de ElDesmarque compartió, además, un extracto del reglamento en el que se explica dicho protocolo.

En la primera imagen del tuit, las reglas del juego explican que "el VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca un error claro, obvio y manifiesto, o un incidente grave inadvertido, en relación con un gol o no gol, un posible penalti, una tarjeta roja directa o la confusión de identidad. En ese tercer supuesto se matiza que no será susceptible de intervención o asistencia en caso de que se trate de una segunda tarjeta amarilla. Precisamente lo que sucedió con Borja Iglesias.

Asimismo, Mr. Asubío explica, con el reglamento en la mano, que "el árbitro siempre deberá tomar una decisión, es decir, el árbitro no podrá omitir una decisión y, posteriormente, recurrir al VAR para tomarla; podrá revisarse la decisión de permitir que prosiga el juego tras una supuesta infracción". Las imágenes de Movistar Plus, por el contrario, indican que esta decisión se ha tomado a instancias de lo indicado en la Sala VOR.

Por su parte, ArchivoVAR es mucho más contundente con las circunstancias de la expulsión de Borja Iglesias, afirmando rotundamente que Erik Lambrechts se saltó directamente el protocolo para expulsar a Borja Iglesias.

Incluso durante la retransmisión televisiva se puede escuchar a Santi Cañizares, comentarista de Movistar Liga de Campeones, completamente estupefacto con la decisión: "¡No es nada, si es que no es nada! Es falta leve, y punto. Está fantásticamente bien arbitrado", comentaba mientras el árbitro se llevaba la mano al pinganillo, segundos antes de que le mostrase la segunda amarilla: "¡Es increíble, es increíble!", alucinaba.

De este modo el Celta vio cómo un error de aplicación del protocolo VAR le dejó con un jugador menos, no solo durante el resto del partido sino también de cara al partido de vuelta en Lyon.