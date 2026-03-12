Celia Pérez 12 MAR 2026 - 23:37h.

El técnico celeste analiza el empate de su equipo en Balaídos

El uno por uno del Celta de Vigo ante el Olympique: notas del empate en Balaídos con uno menos

Compartir







Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, ha valorado el sufrido empate de su equipo ante el Olympique de Lyon en la ida de octavos de final de Europa League. Los celestes tuvieron que jugar casi toda la segunda mitad con un hombre menos por la expulsión de Borja Iglesias, una cuestión que ha analizado el técnico celeste, además de dar su apoyo a Radu.

Empate ante el Lyon: "El equipo ha echo un esfuerzo titánico con uno menos contra un equipazo. El talento que tienen en el último tercio. Estamos vivos en la eliminatoria. Más de 30 minutos con uno menos es importante. Con la sensación de hacer un partido completo en la vuelta. Con lecturas positivas. Rueda tuvo problemas gastroenteritis estos días anteriores. Él e Iago nos podían dar esos primeros minutos. Se complementan muy bien"

PUEDE INTERESARTE Así quedarían los cuartos de final de la Europa League a falta de los partidos de vuelta

Expulsión de Borja Iglesias: "No ha sido convincente en la explicación. En su momento dice que no es la segunda amarilla. Un rato después cambia el criterio. No sé, es extraño".

Sensaciones: "La sensación es que vamos a hacer frente al líder de la fase de grupos. Tiene muchos recursos. El equipo ha competido bien. Nos han salido a la presión. Nos ha hecho estar demasiado tiempo en bloque bajo. Ha habido momentos para ponernos con el 2-0. El equipo es capas de competir esté cómodo o no y eso nos va a hacer que nos tengan que matar en el campo del Lyon para que nos puedan eliminar".

PUEDE INTERESARTE El Celta condena la violencia contra aficionados del Lyon y anuncia que tomará medidas

Apoyo a Radu: "Estoy muy orgullos del partido que ha hecho. Ha dominado muchas fases, juego aéreo, ha iniciado con buen criterio... Quizás la más sencilla se le ha ido. Es la posición. Está haciendo una temporada brillante".

PUEDE INTERESARTE La CEP pide la aplicación más dura de la Ley del deporte tras los altercados de anoche en Vigo

Partido contra el Betis: "Ahora a recuperarnos. Tenemos que ver cómo está la gente mañana después del esfuerzo de hoy, con la tensión del partido, el esfuerzo con uno menos. Es lo que queremos, estar en esta situación. Ojalá podamos seguir disfrutando de más eliminatorias".