Joan Laporta aprovecha los últimos coletazos de la campaña electoral para hablar de la actualidad del FC Barcelona. El candidato ha respondido a numerosas cuestiones como la continuidad de Marcus Rashford y la negociación con el Manchester United, o la salida de Dro Fernández al Paris Saint-Germain. Esta última se la toma como una "traición" y reconoce que afectó mucho a Hansi Flick, que estaba contando con él y dándole oportunidades con el primer equipo.

Lo ha hecho en el canal de Gerard Romero, Jijantes. Todo empieza por la continuidad de Robert Lewandowski y la posibilidad de que siga debido a que el propio Joan Laporta es amigo de su representante, Pini Zahavi: "La gente puede decir lo que quiera, pero yo conozco la realidad. Yo con todas estas cosas he ido de cara y siempre las he explicado. Mi buena relación con Pini Zahavi, con Jorge Mendes, o ahora con el agente de Dani Olmo y Joan García... es bueno que esta amistad continúe", explica.

En este sentido, recuerda casos específicos en los que esa amistad le ha permitido hacer movimientos: "Con el representante de Lewandowski hubo un momento que necesitábamos un impacto como el de Robert, que dejaba el Bayern de Múnich para venir al Barça. También pudo venir Hansi Flick gracias a Pini Zahavi. Con Jorge Mendes mantuvimos a Lamine Yamal y no nos ha pasado como con 'Lo Pelat' (Iván De la Peña), que se ha llevado a Dro al PSG. Fue con alevosía. Si Jorge Mendes hubiera tenido a Dro, no hubiera pasado. ¡Dios nos guarde de que hubiera tenido el otro!", reflexiona.

"Si De la Peña hubiera tenido a Lamine, nos habría hecho lo mismo que con Dro", afirma Laporta

En este sentido, tiene claro que Iván de la Peña también habría traicionado al Barcelona si hubiera sido el representante de Lamine Yamal: "El que se lo ha llevado al PSG, si hubiera tenido a Lamine, habría hecho la misma jugada. Nos habría dicho que renovaría cuando tuviera 18 años y luego se lo habría llevado. Eso son puñaladas traperas. Ha sido una vergüenza y una puñalada trapera. Es un representante por su trayectoria barcelonista tenía una relación especial y me pareció una puñalada trapera", comenta

Además, explica que, al menos, con el club parisino sí mantiene buena relación: "Con la relación del presidente del PSG hemos hecho una transacción de mercado, pagando más dinero, para mantener relaciones cordiales con el Barça , y se lo agradezco". Aunque, en este caso, cree que quien peor lo ha llevado ha sido Flick: "Me ha sabido mal por Hansi. Le dio dinámica del primer equipo en detrimento de jugadores que se lo merecían más porque tenían el Barça más interiorizado. Se quedó muy tocado", explica.