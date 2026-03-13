El Barça estrenará ante el Sevilla la nueva grada de animación, 'Gol 1957'

Miguel Casado 13 MAR 2026 - 11:48h.

El Camp Nou crece en número de espectadores

Más de tres meses después de la vuelta del FC Barcelona al Camp Nou, el club consiguió esta semana la licencia de primera ocupación correspondiente a la Fase 1C del estadio, lo que da luz verde a que los aficionados ocupen el graderío que hasta ahora ha permanecido vacío.

Los de Hansi Flick estrenarán el primer anillo del recinto completo este domingo ante el Sevilla, partido en el que, además, se inaugurará una nueva zona de animación, "situada en la primera gradería del Gol Sur, bautizada como Gol 1957, en homenaje al Estadio inaugurado el 24 de septiembre de 1957", tal y como explica la entidad barcelonesa en un comunicado.

"Este espacio es fruto del proceso de diálogo que el Club ha mantenido en los últimos meses con representantes de los diferentes grupos de animación, con los históricos grupos de animación. Alrededor de 800 personas empezarán a dar vida a esta nueva zona mientras el Club continúa trabajando en la propuesta definitiva de la futura grada de animación", añaden en la página web del club.

El sorteo de los asientos de Gol Nord

En el mismo escrito, el club de la Ciudad Condal informa de cómo se adjudicarán los asientos de la zona recién abierta. "Tal como ya se había anunciado, esta nueva disponibilidad de localidades se ha destinado íntegramente a los socios y socias abonados, así como a aquellos que solicitaron su pase el pasado mes de octubre y que finalmente no pudieron obtenerlo", comentan.

"Dado que el número de solicitudes recibidas superaba el total de pases disponibles para esta zona, este pasado miércoles se celebró el sorteo ante notario para determinar las personas agraciadas. Una vez realizado el sorteo, el Club ya ha comunicado el resultado a los socios y socias seleccionados, que a partir de ahora pueden proceder a formalizar la compra de su pase correspondiente para esta zona de Gol Norte", completan en la nota informativa.