Jorge Morán 13 MAR 2026 - 09:03h.

La situación con Xavi puede ser un problema para Joan Laporta

Joan Laporta reafirma su bloque Deco-Flick y Víctor Font insiste con la apuesta del fichaje de Haaland en el último debate

El Barcelona tendrá nuevo presidente este fin de semana. Las elecciones terminan este próximo 15 de marzo en dónde los socios culés deberán elegir entre Joan Laporta y Víctor Font. Aunque las declaraciones de Xavi Hernández con el fichaje frustrado de Leo Messi pudieron cambiar la opinión de algún aficionado, lo cierto es que lo más probable es que el club repita con el ex máximo mandatario, que no podría adquirir el cargo hasta el próximo mes de Junio.

Unas elecciones que, esta vez, las ha decantado el tema deportivo. Aunque la imagen de Laporta haya quedado marcada por lo dicho por Xavi, en la balanza culé prima más lo logrado dentro del terreno de juego que los problemas que haya podido tener el presidente.

Joan Laporta y la opinión de la afición del Barcelona

Algo que aseguró David Sánchez en ElDesmarque Madrugada. "Igual está un poco más ajustado, pero yo creo que lo tiene hecho Joan Laporta", comenzó diciendo. "A la gente le preocupa Flick, Lamine Yamal, que el equipo vaya medianamente bien o que tengan un estadio más pronto que tarde", destacó.

"Con más o menos ruina económica, eso lo ha conseguido Laporta. Yo creo que ni aunque hablara Messi, que es lo más importante de este club, se decantarían las elecciones del Barça", opinó un David Sánchez que desveló además las intenciones del otro candidato. "Víctor Font está más en clave de las siguientes elecciones a las que no se presentará Laporta", apuntó.

Una sensación, la culé, que Siro López también aportó con la ayuda de su hijo Xavi. "Es más culé que David Sánchez, hoy me decía que estaba indignado con Xavi Hernández porque está atacando a Laporta que ha hecho que deportivamente estemos donde estamos. Hay muchos aficionados del Barcelona, la gran mayoría, que lo que valora es el tema deportivo", zanjó sobre unas elecciones que volvería a situar a Laporta al frente del equipo.