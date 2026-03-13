Saray Calzada 13 MAR 2026 - 00:32h.

Los dos candidatos estuvieron en el último debate en TV3 antes de las elecciones y hablaron de sus proyectos

Mateu Alemany confirma el OK de LALIGA al fichaje de Leo Messi: "Xavi está en lo cierto"

Compartir







El debate definitivo se celebraba en TV3. Joan García y Víctor Font, de nuevo cara a cara antes de las elecciones del próximo domingo 15 de marzo. Cada uno puso encima de la mesa sus puntos fuertes y con lo que quieren convencer a los culés para que les voten. La estrategia de cada uno se ha visto a lo largo de estas semanas, pero en este nuevo encuentro quedó más que clara.

Laporta tiene claro quiénes son sus dos hombres fuertes para convencer a los azulgranas y en los que se sustente su proyecto deportivo. Hansi Flick es su entrenador y no está asegurada su continuidad si él no sale. Deco parece que va a seguir siendo su director deportivo.

PUEDE INTERESARTE Cronología de una enemistad anunciada: la relación entre Xavi y Joan Laporta que ha acabado por explotar

"Nuestro proyecto deportivo es claro. Flick de entrenador y Deco en los despachos. Cambiar a Deco significa poner en dificultad a Hansi Flick. Es muy grosero, no entiendes los códigos de confrontación. Ha entrado en temas llenas de mentidas y falsedades. Todo tu hilo conductor fueron Limak, New Era. Los socios están contentos con la gestión, nos hemos dedicado a salvar al club, todos los indicadores lo dicen. El hombre que te acompaña casi hunde el Banc de Sabadell y se lo llevó a Alicante...", decía el expresidente.

PUEDE INTERESARTE Reunión en Madrid con el Manchester City para tratar el futuro de Haaland

Víctor Font asegura que está negociando por Haaland

Víctor Font rebatía esto y ponía encima de la mesa su proyecto. "Somos los únicos que hemos explicado el proyecto deportivo. Ellos solo hablan de dos nombres. Lo que harán tres personas no es el trabajo de Deco, sino de Deco, Bojan, Alejandro, Echevarría, Masip, Yuste, Laporta... Queremos darle estabilidad al entrenador del FC Barcelona, es un empleado del FCB, no del FC Laporta".

El candidato comentaba su apuesta por el delantero noruego, algo de lo que se viene hablando en los últimos días. "Hemos tenido que regalar a Iñigo Martínez y este año lo notamos a faltar. Estamos negociando una opción de compra por Erling Haaland para cuando quiere marchar del Manchester City. Xabi Pascual nos dice que la sección de basket está 'trinchada".

Joan Laporta respondía rápidamente que lo de Haaland ya había sido desmentido por la propia agente. "Es una mentira categórica, que ya la han desmentido. Nuestro proyecto deportivo funciona. Deco ha renovado a todo el equipo. Tú no querías que inscribiéramos a Olmo y lo conseguimos, pese a tu oposición que estuvo fuera de lugar. Nuestra fórmula funciona, y no lo puedes negar. El señor Font replica nuestro modelo de secciones. No dudes de Pascual, de Juan Carlos Navarro... ¿Cambiarás a Ortega? ¿A O'Callagahn? El Barça femenino tiene robado el corazón a todos los culés. Hemos ganado tres Champions. El mundo entero habla del Barça femenino. Balones de Oro de Aitana y Alecia, y encima, me lo critica".