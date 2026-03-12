Fran Fuentes 12 MAR 2026 - 11:29h.

Víctor Font busca una opción preferencial sobre el delantero

Erling Haaland fue una de las promesas de Joan Laporta durante su último mandato en el FC Barcelona. El expresidente y candidato habló en repetidas ocasiones del delantero noruego como futurible para el conjunto culé. Sin embargo, la realidad económica del club distaba mucho de poder afrontar una incorporación de tal calibre. Sin embargo, en el entorno del club no se olvidan del delantero de cara al futuro. En esta campaña electoral ha sido Víctor Font quien habló del ariete del Manchester City, aunque posteriormente reconociera que nunca habían hablado con su entorno. Ahora, el aspirante a la presidencia del club barcelonista sí que ha mantenido una reunión que tendría como objetivo incorporar al noruego.

Así lo revela el diario SPORT. Este medio asegura que, en la previa del partido entre el Real Madrid y el Manchester City, Carles Planchart, uno de los hombres importantes de la candidatura de Víctor Font, se reunió con emisarios del Manchester City en un hotel de Madrid. La reunión se habría mantenido con Ferran Soriano, exdirectivo del club azulgrana y actual director ejecutivo del City, como cabeza visible, y el propio Planchart, quien fuera analista de vídeo en el cuerpo técnico de Pep Guardiola hasta el pasado mes de septiembre. Por tanto, conoce de sobra al futbolista.

Y en ella se le habría planteado la posibilidad de obtener una opción preferencial por Erling Haaland de cara al futuro. Es decir, no se trató de negociar las condiciones de un traspaso para el próximo verano ni para el siguiente, sino un acuerdo para que el Manchester City se siente a negociar con el FC Barcelona antes que nadie, en caso de que el jugador solicitase salir de su equipo.

La economía, el principal factor para descartar a Erling Haaland

No se ha conocido si el club ha alcanzado un acuerdo o no para que esto suceda. Aunque, de ser así, en la práctica es algo bastante cercano a la nada absoluta. Y es que si el FC Barcelona no es capaz de afrontar económicamente una operación que se iría muy por encima de los 150 millones de euros y los 30 millones por temporada en concepto de salario, parece complicado que, por más que tengan un derecho sobre el jugador, este no se marche donde mejor le paguen o a un club que pueda hacer frente a las exigencias económicas del Manchester City.

Así las cosas, Erling Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta el 2034. Es decir, que le restan aún ocho temporadas de vinculación con su club. Se antoja complicado que el noruego afronte una salida en el corto e incluso medio plazo, ya que pocos clubes de Europa pueden igualar sus condiciones mientras le mantienen como candidato a ganar todos los títulos. Sin embargo, Víctor Font y su equipo quieren asegurarse una mínima posibilidad de que esto suceda.