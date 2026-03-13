Cuándo es la convocatoria de Luis de la Fuente con España y cuándo será el próximo parón de selecciones

Los dos partidos que debe jugar España están en el aire

La RFEF asegura a Luis de la Fuente que España jugará dos partidos en marzo pese a la duda de Argentina y Egipto

El año 2026 está marcado en rojo para todos aquellos aficionados al mundo del fútbol: hay Mundial. Se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. España ya conoce sus rivales y su calendario completo, pero Luis de la Fuente todavía tiene mucho trabajo por delante de cara a la posible convocatoria de junio. Antes, este mes de marzo, tendrá que armar su única lista previa a la cita norteamericana para un parón que estará marcado por la posible cancelación de sus dos partidos programados.

El próximo parón de selecciones y los partidos de España

El primer parón de selecciones del año se producirá entre el 23 de marzo y el 1 de abril. A efectos prácticos, esto significa que no habrá partidos de LaLiga EA Sports durante el fin de semana del 29 de marzo, así como tampoco competiciones nacionales ni internacionales en los días previos ni en los días posteriores. Es decir, dos semanas sin fútbol de clubes.

En cuanto a los partidos de España, la realidad es que están siendo difíciles de gestionar. En teoría, debería enfrentarse a Argentina por la Finalíssima el viernes 27 de marzo y a Egipo en un duelo amistoso el lunes 30 de marzo. El problema es que los dos partidos se iban a disputar en Qatar y han saltado por los aires debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Así pues, cuando apenas restan dos semanas para esos dos encuentros, España no tiene nada cerrado. La disputa de la Finalíssima apuntaba a disputarse en Europa, pero desde Argentina no quieren jugar en Madrid, como es lógico, por lo que corre serio riesgo de cancelación. Sea como fuere, la RFEF ha prometido a Luis de la Fuente que jugarán dos partidos en este próximo parón de selecciones.

Cuándo será la convocatoria de Luis de la Fuente

Todavía no hay fecha oficial, pero lo habitual es que Luis de la Fuente anuncie la lista de convocados el viernes previo a la última jornada liguera antes del parón. Es decir, que en este caso la lista se daría a conocer el viernes 20 de marzo a media mañana, si todo sigue su transcurso habitual.

Pero lo cierto es que este parón no es precisamente habitual. La Federación trabaja a contrarreloj sin saber si jugará ante Argentina y Egipto o ante otros dos rivales distintos durante las próximas semanas. Y el seleccionador, como es evidente, quiere aclararlo todo cuanto antes por meros motivos deportivos, más aún con el Mundial 2026 en el horizonte. Será, además, la última convocatoria antes de la cita mundialista.