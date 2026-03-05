Por qué el Deportivo de La Coruña no quiere remodelar Riazor para el Mundial 2030

El recinto necesita ampliar su aforo para ser sede del Mundial, pero el proyecto de remodelación sigue parado

La remodelación de Riazor sigue frenada. El estadio del RC Deportivo de La Coruña está llamado a ser una de las sedes de España para el Mundial 2030, pero para ello necesita someterse a una obra importante. El Ayuntamiento es el propietario de la instalación, pero tiene firmado un convenio de cesión al club durante 25 años. Las dos partes han chocado en los últimos meses a la hora de llegar a un acuerdo para que arranque la renovación de un estadio que empieza a peligrar en la lista de sedes.

La postura del Ayuntamiento es clara: quieren remodelar el estadio y quiere que A Coruña sea una de las ciudades que albergue el Mundial 2030, con todo lo que ello implica. Pero en el Dépor, por contra, tienen una opinión distinta y no se muestran favorables a esa remodelación por distintos motivos bastante importantes.

Los dos motivos del Deportivo para no remodelar Riazor

Por un lado, porque remodelar Riazor supondría abandonar el estadio durante el tiempo que duren las obras. Seguramente, cerca de dos años. El Ayuntamiento, según informa el Diario As, ha explorado distintas alternativas como la de levantar un estadio modular similar al del Real Zaragoza, pero desde la entidad no están convencidos. Incluso han señalado ya una posible ubicación para ese recinto modular: el puerto de A Coruña. Tendría cerca de 20.000 asientos y se desmontaría cuando acaben las obras de Riazor. De momento, es sólo una idea.

El segundo motivo va enfocado al aforo. Actualmente, Riazor tiene una capacidad de 32.000 espectadores. Es decir, que necesita una reforma importante si quiere ser una de las sedes del Mundial 2030, alcanzando al menos los 42.000 asientos. El problema es que el Dépor tiene 27.500 abonados y una asistencia media de 25.000 personas. Es decir, que después del Mundial se quedarían con un estadio que estaría medio vacío en sus partidos ligueros de cada fin de semana, con todo lo que ello supone. Además, mantener un estadio tan grande también elevaría sus costes de mantenimiento.

De ahí que haya tantas discrepancias entre Ayuntamiento y Deportivo. Albergar el Mundial 2030 es una oportunidad de oro para abrirse y mostrarse al mundo, pero el club no quiere pagar las consecuencias y quedarse con un estadio excesivamente grande tras el mismo.

Según la propuesta presentada en su momento a la FIFA, la idea pasa por derribar la cubierta y construir un tercer anillo que eleve esa capacidad. Quedan cuatro años para la cita, el tiempo sigue corriendo y el proyecto está totalmente paralizado. En las próximas semanas, la FIFA visitará las posibles sedes de la cita de 2030, con Riazor teniendo una de las peores notas de todos los estadios y con serias opciones de quedarse fuera del corte definitivo si no encuentra una solución rápida.