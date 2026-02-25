A falta de confirmación oficial, será el último amistoso antes de viajar a Norteamérica

España perfila su calendario con vistas al Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente volverá a jugar el próximo 27 de marzo cuatro meses después de su último partido. Será ante Argentina, con La Finalíssima en juego. Y a partir de ahí, disputará hasta tres amistosos más con el objetivo de preparar la cita mundialista del próximo verano.

En el mismo parón de marzo, tras jugar ante Argentina el título entre campeones de la última Eurocopa y la última Copa América, jugará también el día 30 de marzo ante Egipto. Estos dos partidos se disputarán en el Estadio de Lusail, el mismo que acogió la final del Mundial de Qatar 2022.

Calendario de amistosos de España para el Mundial 2026

Ya no habrá más parones de selecciones hasta que termine la temporada de clubes. Lo siguiente que tendrá que afrontar la selección será el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El plan del combinado nacional, a falta de confirmación oficial, pasa por disputar dos partidos amistosos antes de la cita: uno en tierras españolas y otro en América.

Según informa la Cope, la idea de la RFEF es disputar un España-Irak en el estadio de Riazor, en La Coruña, el próximo jueves 4 de junio. La selección volará en los días posteriores a tierras americanas para disputar un último amistoso ante Perú el lunes 8 de junio en Puebla, México.

El Mundial arrancará el 11 de junio, pero España no debutará hasta el lunes 15, cuando se medirá a Cabo Verde en Atlanta. Su segundo partido será el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí, también en Atlanta. Y el tercero, definitivo en la fase de grupos, le medirá a Uruguay el sábado 27 de junio en Guadalajara.

En cuanto a las fechas previas al Mundial, la última jornada de LaLiga EA Sports se disputará el fin de semana del 24 de mayo. Eso sí, la final de la Champions League está programada para una semana después, el domingo 30 de mayo, por lo que los jugadores que pudieran llegar a esa cita se incorporarían algo más tarde a la convocatoria de España para el Mundial.