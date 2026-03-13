Miguel Casado 13 MAR 2026 - 09:40h.

Los duelos ante Argentina y Egipto, en duda

El Big Data respalda a Dean Huijsen: sus números le dan un puesto fijo en el Real Madrid y en la Selección

La situación geopolítica mundial ha puesto en vilo el deporte en Oriente Medio y el encuentro que se iba a disputar entre España y Argentina, como ganadores de Eurocopa y Copa América, respectivamente, está más en el aire que nunca. Doha iba a albergar esa Finalissima, pero tras la tensión internacional, Qatar suspendió toda la actividad deportiva.

En las últimas horas, el Santiago Bernabéu se había erigido como la opción más viable, pero el combinado latinoamericano se negó a jugar en la casa del Real Madrid y aunque propuso alguna alternativa, todo está muy cogido con pinzas.

La AFA no veía con buenos ojos que el encuentro se disputase en el recinto del Paseo de La Castellana, pues creen que no sería justo ya que los de Luis de la Fuente lo harían como locales.

Pero como explicó Antón Meana en El Larguero de la Cadena SER, "la colonia argentina en España es tremenda y si tú le das 40.000 entradas a Argentina, el Bernabéu va a ser un campo prácticamente neutral. No es discutible si tú quieres jugar el partido. Si no lo quieres jugar, es que no tienes ni que discutirlo", decía el periodista.

El Estadio Da Luz de Lisboa, Wembley, en Londres o el Olímpico de Roma son otras de las ciudades que se están barajando para albergar el encuentro, pero como insistía el reportero de la SER, no son sedes que estén ya "cerradas", a diferencia del céntrico estadio madrileño.

España jugará sí o sí dos partidos en marzo

Se juegue o no este encuentro, España jugará dos partidos en el parón de selecciones de marzo, tal y como aseguró Meana y pese a que "tampoco está garantizado que Egipto juegue el segundo".

"La federación baraja alternativas de rivales. Por todo este conflicto en esa parte del mundo, no está confirmado que Egipto juegue el partido que tiene pactado con España. Entonces, lo que confirman, y se lo han prometido a Luis de la Fuente, es que España va a jugar dos amistosos en esas dos fechas, los días marcados, 27 y 30 de marzo", explicaba.