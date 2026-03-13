Miguel Casado 13 MAR 2026 - 11:05h.

El francés podría reaparecer la semana que viene con el Real Madrid

¿Casualidad o consecuencia? Todos los goles de Fede Valverde esta temporada han sido sin Mbappé sobre el campo

El Real Madrid arrasó al Manchester City el pasado miércoles gracias al hat trick de Fede Valverde en la ida de los octavos de final de la Champions, en un encuentro en el que no pudo participar Kylian Mbappé. El francés continua inmerso en el proceso de recuperación de las molestias en su rodilla izquierda, después de la lesión que arrastraba desde el pasado 7 de diciembre.

Ante el Celta de Vigo, la articulación del máximo goleador blanco sufrió daños, con los que ha convivido hasta finales de febrero. Y ahora, tras tres semanas de parón, su vuelta parece cerca. Pero Álvaro Arbeloa no ha querido precipitarse en la rueda de prensa previa al partido del Elche y no ha establecido una fecha para ver al '10' sobre el terreno de juego.

Para jugar contra los de Eder Sarabia está descartado. "Yo quiero que pueda viajar a Manchester. Vamos a ver cómo se encuentra mañana y, sobre todo, el domingo, que tomaremos una decisión final", decía el salmantino sobre su pupilo.

"Ojalá esté ahí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid", deseaba el entrenador del Real Madrid antes de hablar del parón de selecciones que se avecina. "Lo que tenga que ser con Francia, pues ya le abordaremos cuando llegue ese momento", comentaba.

Más de Álvaro Arbeloa en rueda de prensa

El esfuerzo de los jugadores: "Solo tengo jugadores que han levantado la mano para volver a hacer otro esfuerzo porque saben lo importante que es el partido de mañana. Somos el Madrid y son jugadores especiales, hechos de una pasta diferente. Tenemos que volver a ser un gran equipo"

Los kilómetros recorridos en Champions: "Los datos que tengo no me dicen eso, que corremos distancias muy similares... algo más en intensidad/sprint. Son datos físicos llamativos, pero el fútbol no solo se explica desde lo físico. Para ganar un partido no solo hace falta correr, somos un equipo que en distancia total corramos menos... pero en intensidad corremos mucho más que los rivales. No me preocupa en exceso ese dato. El otro día peleamos cada balón e hicimos muchas ayudas. Eso es el Madrid, es nuestro ADN".

Cambio de chip en el vestuario: "Es muy complicado, no es nada fácil. Tienes que conseguir que la autoexigencia y motivación se iguale a la del otro día. Le pasa a todos los equipos, el Elche incluido. Que vendrá al Bernabéu con más motivación. Por eso es tan difícil ser jugador del Madrid, hay que salir y dar el máximo. Así vamos a salir mañana, conscientes de ello. No hay dudas ni excusas para no hacer un gran partido mañana".