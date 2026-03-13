Posibles alineaciones del Real Madrid - Elche para la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 MAR 2026 - 06:30h.

Real Madrid - Elche, las posibles alineaciones del partido de la jornada 28 de LALIGA EA Sports



El Real Madrid recibe al Elche CF en el Santiago Bernabéu en la que será la jornada 28 de LA LIGA EA Sports. El encuentro se disputará el sábado 14 de marzo a las 21.00 y enfrenta a dos clubes con dinámicas muy distintas. El Real Madrid viene de ganar al Manchester City por 3 goles a 0 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto blanco también ganó el encuentro liguero de la jornada pasada frente al Celta de Vigo por 1-2. Los de Álvaro Arbeloa están 2º a 4 puntos del Fútbol Club Barcelona y con un pie y medio en los cuartos de final la Champions. El Elche, sin embargo, está en el peor momento de la temporada. El conjunto ilicitano es 17º con 26 puntos, tan solo un punto por encima del Mallorca que es el equipo que marca el descenso. Los de Eder Sarabia no ganan desde el 21 de diciembre del año pasado y vienen de perder contra el Villarreal por 2 goles a 1.

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid ganó 1-2 al Celta de Vigo en el último partido de liga del conjunto blanco. Federico Valverde marcó el gol de la victoria en los últimos minutos después de un partido igualado frente al equipo gallego. El uruguayo está en un momento tremendo y también fue el gran protagonista contra el Manchester City con un hat trick para la historia de la Champions League. Para el partido de liga frente al Elche, Álvaro Arbeloa no podrá contar con los lesionados Jude Bellingham, Rodrygo Goes y Dani Ceballos. Son duda Kylian Mbappé, David Alaba, Álvaro Carreras y Ferland Mendy, que no se espera que fuercen su vuelta frente al Elche. Respecto al once, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger se disputan ser el acompañante de Asencio y Carvajal y Trent el puesto de lateral derecho. En el centro del campo, Aurélien Tchouaméni podría descansar pensando en el partido de vuelta frente al City y Thiago Pitarch sería el elegido.

Posible once del Real Madrid frente al Elche:

Portero: Courtois

Defensas: Fran García, Huijsen/Rüdiger, Asencio, Carvajal/Trent

Centrocampistas: Tchouameni/Pitarch, Camavinga, Valverde, Güler

Delanteros: Vinicius, Gonzalo

Posible alineación del Elche CF

El Elche CF viene de perder frente al Villarreal en la pasada jornada de liga por 2 goles a 1. El conjunto ilicitano llega al partido contra el Real Madrid en una dinámica negativa y buscará darle la vuelta a la situación en el Santiago Bernabéu. Eder Sarabia no podrá contar con Héctor Fort, que sigue recuperándose de su lesión en el hombro y son duda Pedro Bigas y John Chetauaya. El entrenador vasco deberá decidir si quiere darle minutos a Bigas, después de no jugar frente al Villarreal, o si elegir a Léo Petrot en el central izquierdo. Para el puesto de carrilero izquierdo, Josan y Tete Morente son las opciones, para el acompañante de Aleix Febas en la medular se disputan la titularidad Marc Aguado y Gonzalo Villar y en la mediapunta Martim Neto o Diangana podrían ser de la partida. Finalmente, en la delantera Álvaro Rodríguez podría quitarle el puesto a Rafa Mir.

Posible once del Elche frente al Real Madrid:

Portero: Dituro

Defensas: Valera, Pétrot/Bigas, Affengruber, Chust, Josan/Tete Morente

Centrocampistas: Aguado, Febas, Neto/Diangana

Delanteros: André Da Silva, Álvaro Rodríguez/Rafa Mir