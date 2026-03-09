Eder Sarabia y el dato que alimenta su posible destitución en el Elche CF

El cuadro ilicitano enlaza diez jornadas sin ganar y sólo ha sumado 13 puntos en las 20 últimas jornadas

Ya son 15 los entrenadores destituidos en LaLiga Hypermotion

El Elche CF ha entrado en barrena y Eder Sarabia empieza a estar señalado. Tras perder ante el Villarreal CF (2-1) en La Cerámica, el cuadro ilicitano suma diez jornadas consecutivas sin ganar, desde que lograra su último triunfo el pasado 21 de diciembre ante el Rayo. Una dinámica de resultados que les deja al borde de los puestos de descenso, sólo 1 punto por encima del Mallorca y en una situación delicada de cara a las once últimas jornadas del campeonato.

Los datos, además, empiezan a apuntar a Sarabia. El brillo y la alegría que transmitía el equipo a principio de temporada ha desaparecido y la dinámica es preocupante. De hecho, la temporada del Elche sólo se sostiene gracias al gran arranque de campeonato, en el que sumó 13 puntos en las siete primeras jornadas sin llegar a perder ningún partido. Desde entonces, una cuesta abajo sin frenos: sólo dos victorias y sólo 13 puntos en las 20 últimas jornadas.

Los datos del Elche CF y la situación de Eder Sarabia

La comparativa con otros clubes también empieza a ser preocupante. Y no sólo en Primera, sino respecto a todos los equipos de LaLiga. Y es que el Elche se ha convertido este fin de semana en el último equipo profesional de Primera y Segunda que todavía no ha ganado a domicilio. Hasta ahora, la otra entidad que tampoco había ganado fuera el Éibar, pero los guipuzcoanos ganaron el domingo en Leganés. Y por si fuera poco, el próximo sábado visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

De hecho, los franjiverdes son el peor equipo visitante de toda la categoría, con sólo 4 puntos en 13 encuentros a domicilio. Clubes como el Real Oviedo (6), el Mallorca (6) o el Levante (11), que ocupan los puestos de descenso, han sumado más puntos como visitantes que el Elche. Y en Segunda, ningún equipo ha sumado menos de 8 puntos fuera de su estadio.

La mala dinámica Elche como visitante ya es una de las más largas de sus 25 temporadas en Primera y supera, por ejemplo, a la de su última experiencia en la máxima categoría, cuando a pesar de ser colista crónico del campeonato tardó 12 partidos en lograr su primer triunfo (ante el Mallorca) lejos del Martínez Valero.

Todo estos datos empiezan a dejar a Eder Sarabia contra las cuerdas. El duelo ante el Real Madrid se antoja complicado para romper la dinámica de once partidos sin ganar y de ningún triunfo a domicilio. Luego llegarán tres partidos claves ante el Mallorca, el Rayo y el Valencia. El técnico está señalado, pero de momento parece contar con la confianza de la propiedad para seguir en el cargo.