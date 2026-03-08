Ángel Cotán 08 MAR 2026 - 15:53h.

Buchanan fue el mejor de los amarillos

Alineaciones confirmadas de Villarreal y Elche en la jornada 27 de LALIGA

Compartir







VillarrealEl Villarreal CF mete la directa hacia la UEFA Champions League. Los de Marcelino García Toral no tuvieron que forzar la máquina para superar en casa a un Elche CF que no tiró la toalla. Los hombres de ataque, aún con una excepción, volvieron a cuajar un gran encuentro. En defensa, Mouriño se desmelenó desde la posición de lateral y vio portería.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Villarreal CF ante el Elche CF y ponemos nota a su partido.

Luiz Júnior (6): Buenas intervenciones para frenar el buen inicio visitante. A partir del 1-0 vivió muy tranquilo bajo palos. Le sorprendió el cabezazo del 2-1

S. Mouriño (8): Culminó a la perfección una gran jugada colectiva del Villarreal. Muy buena definición. Estuvo blando ante André Silva en el gol visitante.

Pau Navarro (5,5): Partido comodísimo para el central. Tuvo que pedir el cambio por lesión

Rafa Marín (5,5): Alguna que otra imprecisión atrás, pero más que correcto su partido.

Sergi Cardona (7): Elevó sus prestaciones ofensivas tras la reanudación. Fue un milagro que ninguno de sus centros al área acabasen en gol.

Santi Comesaña (8): Se soltó mucho en ataque y tomó buenas decisiones. En una de esas acciones asistió a la perfección a Mouriño en el 2-0.

Pape Gueye (7,5): Se desquitó de un error que casi le cuesta un gol a su equipo con una gran asistencia a Buchanan en el gol. Fue creciendo en el partido desde el pase.

T. Buchanan (8,5): Definición cinco estrellas ante Dituro en el 1-0. Un latigazo que no dio opciones al portero del Elche.

A. Moleiro (3): El atacante groguet menos acertado en la primera mitad. Incluso dejando golpeos impropios de un futbolista de su calidad. Incluso se jugó la expulsión.

Nicolas Pépé (7): Gozó de varias ocasiones bastante claras para ver portería.

G. Mikautadze (8): Si llega entrar el balón en su jugada maradoniana... se cae el estadio. Está a un gran nivel.

Los cambios de Marcelino en el Villarreal - Elche

Alfon González (3): Intrascendente.

Gerard Moreno (5): Buenas ideas con balón, aunque quizás le faltó algo de precisión.

Thomas Partey (4): No mejoró lo que había en el campo.

Dani Parejo (5) : Tuvo que echar una mano en defensa.

Renato Veiga (4,5): Salió dormido y casi le cuesta un tanto a su equipo por su tímida defensa ante André Silva.