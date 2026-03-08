Alineaciones confirmadas de Villarreal y Elche en la jornada 27 de LALIGA

Ángel Cotán 08 MAR 2026 - 12:57h.

Ambos equipos llegan al duelo en situaciones muy diferenciadas

Eder Sarabia llora desconsolado en San Mamés y destapan su lío a Ernesto Valverde: "Películas"

Compartir







VillarrealLa jornada de sábado en LALIGA EA Sports arranca con un vibrante Villarreal - Elche. La Cerámica acoge un encuentro con dos equipos muy distanciados en la tabla clasificatoria y que pelean por dos objetivos codiciados. El equipo groguet quiere alejarse más si cabe de sus perseguidores, mientras que los ilicitanos se han metido de lleno en la lucha por eludir el descenso pese a su gran primera vuelta.

Muchos focos los acapararán los banquillos. Marcelino García Toral y Eder Sarabia, frente a frente, lideran dos de los banquillos más atrevidos de la competición doméstica. Aún con importantes diferencias entre plantillas, ambos técnicos ponen toda la carne en el asador desde el inicio.

El once titular del Villarreal CF

Marcelino apuesta por el siguiente once titular. Luiz Júnior será el portero del submarino amarillo y contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por cuatro hombres. Los laterales los ocuparán Mouriño y Sergi Cardona, mientras que la pareja de centrales la formarán Pau Navarro y Rafa Marín. En la sala de máquinas, el doble pivote Santi Comesaña y Pape Gueye tratarán de imponer se fútbol.

A partir de ahí, velocidad, talento y descaro. El Villarreal sale de primeras con Buchanan en banda derecha y Alberto Moleiro por izquierda. En punta, Nicolas Pépé y Mikautadze será los responsables de ver portería.

La alineación confirmada del Elche CF

Por su parte, Eder Sarabia sale de inicio con estos jugadores. Dituro será el guardameta titular y estará custodiado por una defensa formada por Buba Sangaré, David Affengruber, Víctor Chust y Pétrot. En el ecentro del campo, Aleix Febas volverá a llevar la manija ilicitana, apoyado en la medular por el sacrificio de Marc Aguado.

En bandas, Diangana por derecha y Germán Valera por izquierda tratarán de hacer de las suyas. Mientras tanto, en ataque esperarán buenos envío los delanteros Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.