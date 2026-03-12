La atronadora ovación del vestuario del Real Madrid a Fede Valverde tras su hat-trick

Saray Calzada 12 MAR 2026 - 17:49h.

El recibimiento que le hizo el vestuario a Valverde tras hacer el hat-trick ante el City

Fede Valverde revela qué va a hacer con el balón de su primer hat-trick y Mina Bonino lo muestra: "Nadie más que vos"

Fede Valverde firmó un partido con el Real Madrid que quedará para la historia. Cuando todo el mundo daba por favorito al Manchester City por cómo llegaban los de Álvaro Arbeloa y por el potencial de los ingleses, él se puso se vistió de estrella para hacer un hat-trick que inclina momentáneamente la balanza para los blancos. Todo el mundo tras el partido estaba rendido ante el partido del pajarito.

El Real Madrid ha hecho público cuál fue el recibimiento del vestuario al jugador tras hacerse con el balón por sus tres goles y el trofeo de MVP del partido. Todos y cada uno de sus compañeros le aplaudieron al unísono. También estaban los futbolistas que están lesionados y asistieron al partido viéndolo desde la grada como fue el caso de Mbappé o David Alaba.

En Inglaterra se rinden a Fede Valverde

Hubo algunos de los jugadores como Rüdiger, Güler o Raúl Asencio que se fundieron en un caluroso abrazo con Fede Valverde para felicitarle por el gran partido que había hecho. No han sido los únicos que se han rendido al futbolista. La prensa inglesa se ha hecho eco del gran partido que fraguó el uruguayo.

"El once de impostores del Manchester City fue destrozado por Valverde y el Real Madrid", titula este jueves el Daily Mail, que destaca que Pep Guardiola lo tiene prácticamente imposible para remontar la eliminatoria en el Etihad Stadium la semana que viene.

El diario "The Guardian" incide en la actuación de Federico Valverde y asegura que el uruguayo se ha asegurado un lugar en la historia del club con su "inmortal" 'hat trick' en la primera parte. Aun así, deja la puerta abierta a una remontada de los 'Sky Blues' por el fallo de Vinícius Júnior desde los once metros.

En "Sky Sports" se ensalza la figura de Valverde y se hace referencia a las palabras de Trent Alexander-Arnold tras el encuentro, en las que dijo que el uruguayo es el futbolista más infravalorado del planeta.

"Este verdadero galáctico no puede ser infravalorado más", dicen en "Sky Sports".