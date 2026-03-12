María Trigo 12 MAR 2026 - 11:35h.

No cabe más felicidad en la familia Valverde-Bonino

Valverde: "Hacía tiempo que no disfrutaba de esta forma"

Si hay un nombre propio en la jornada futbolística de este lunes es el de Fede Valverde. El futbolista uruguayo fue clave en el espectacular triunfo del Real Madrid frente al Manchester City de Pep Guardiola en la ida de los octavos de final de la Champions League. Una actuación estelar con tres goles en 42 minutos que propicieron que el jugador blanco recibiera todo tipo de elogios. Entre ellos, no podían faltar los de su familia.

Uno de los mensajes más especiales que le llegaron a Fede Valverde fue el de su pareja, Mina Bonino. "No tengo palabras porque nosotros sabemos todo. Mi familia entera. Nadie más que vos merece que le pasen cosas increíbles en la vida", le escribió en Instagram compartiendo un post del Real Madrid.

Fede Valverde, el balón y sus hijos

Poco después, fue la propia Mina la que subió una stories con una foto familiar en la que ella, Fede y sus dos hijos (Benicio y Bautista) posaron con el balón del partido por su hat-trick y con el trofeo de MVP del mejor del encuentro de Champions. Precisamente, a la conclusión del choque le preguntaron al uruguayo qué iba a hacer con estos dos galardones tan especiales y ya anticipó que "darselo a mis hijos que son los que están alegre por esto". Aunque a tes en unas breves declaraciones a los medios oficiales del Real Madrid también soltó un "no van a jugar ni los niños con esto".

En definitiva, un Fede Valverde muy feliz que tras brindarle al madridismo una alegría tremenda sólo pensaba en su familia y su familia, a su vez, sólo pensaba en disfrutar con él. Por cierto, una familia a la que en unos meses se sumará un nuevo miembro: Bruna.

Para rematar su noche, Fede Valverde publicó en sus redes sociales una preciosa foto en la que se le ve celebrando uno de sus goles en el Santiago Bernabéu y un mensaje en inglés que se traduce así: "No hacen falta palabras".