La RFEF asegura a Luis de la Fuente que España jugará dos partidos en marzo pese a la duda de Argentina y Egipto

Luis de la Fuente prepara su última convocatoria previa al Mundial 2026. Una lista compleja, ya que se producirá más de cuatro meses después de la anterior, y marcada a su vez por la incertidumbre respecto a los dos partidos del próximo parón de selecciones, que en teoría iban a ser ante Argentina y Egipto y que ahora están en el aire. Mientras tanto, se empiezan a conocer las posibles novedades que podría presentar el seleccionador el próximo viernes 20 de marzo, con una prelista en la que se incluyen hasta cinco futbolistas del Real Madrid.

En esa prelista aparece Dean Huijsen, que se había convertido en un habitual en las últimas listas de España, pero también otros cuatro futbolistas cuya presencia no está demasiado clara: Dani Carvajal, Gonzalo, Álvaro Carreras y Raúl Asencio. Según informa el Diario As, De la Fuente ha incluido a los cinco entre sus candidatos a la próxima lista.

Los cinco jugadores del Real Madrid en la prelista de España

Eso no significa, ni mucho menos, que los cinco vayan a aparecer en la próxima convocatoria. De hecho, Carreras aún está recuperándose de una lesión de gemelo, mientras que Carvajal está atravesando uno de los momentos más complicados de su carrera. A sus 34 años, el lateral apenas ha jugado 164 minutos desde que se lesionó el pasado mes de octubre y ha perdido muchísimo protagonismo en los planes de Arbeloa. A nivel de selección, además, cuenta con la competencia de Pedro Porro y Marcos Llorente.

También ha perdido protagonismo en los últimos partidos Gonzalo, suplente ante el Celta y sin minutos el miércoles ante el Manchester City pese a la plaga de bajas, lo que dificulta bastante su presencia. El delantero sólo ha marcado un gol en los dos últimos meses de competición.

Sí ha tenido algo más de continuidad Asencio, alternando partidos a un nivel notable con algunos fallos reseñables. El bajo nivel de varios futbolistas de la línea defensiva invitan a pensar que podría tener opciones de entrar en esa lista, donde jugadores como Le Normand, Laporte o el propio Huijsen, que hasta ahora ha sido fijo, han dejado muchas dudas en los últimos meses.