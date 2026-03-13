El agente de Xabi Alonso responde a lo del Liverpool y despeja su futuro

Fran Fuentes 13 MAR 2026 - 12:20h.

Toda la verdad sobre el próximo paso en la carrera del técnico tolosarra

Xabi Alonso espera una nueva oportunidad en los banquillos desde que salió del Real Madrid. Opciones no le han faltado, puesto que, pese a su difícil etapa al frente del conjunto blanco, se trata de un técnico joven y con personalidad que ya sabe lo que es ganar títulos importantes, como hizo en el Bayer Leverkusen. De este modo, el de Tolosa asumirá un nuevo cargo este verano, empezando un proyecto desde cero en el que él sea el líder. En este sentido, no han sido pocas las voces que le han relacionado con el Liverpool. Tanto es así que incluso se ha especulado en Gran Bretaña con un contrato de tres temporadas en Anfield si Arne Slot no es capaz de ganar la UEFA Champions League. Ahora, su agente y hombre de confianza, Iñaki Ibañez, ha respondido sobre esta posibilidad.

Lo ha hecho en el portal árabe WinWin. El representante se ha expresado en relación a los rumores que le sitúan en el Liverpool el próximo curso: "Todo lo que se está hablando sobre un acuerdo con el Liverpool son solamente especulaciones de los medios de comunicación", asegura. En este sentido, afirma que Xabi Alonso todavía se encuentra evaluando las diferentes ofertas y propuestas que le han llegado y medita su futuro. De este modo, el tolosarra estaría analizando los pros y los contras de todas las propuestas (y quién sabe si esperando alguna más) para tratar de acertar con su próximo destino.

El buen cartel de Xabi Alonso en Europa pese al tropiezo con el Real Madrid

De este modo, se descarta no solo que Xabi Alonso ya tenga decidido su próximo destino, sino también que este vaya a ser el Liverpool. El entrenador aún reflexiona las posibilidades que tiene encima de la mesa y no se ha decidido todavía por ninguna. Todo apunta a que el infausto paso de Xabi Alonso por el Real Madrid no le ha pasado demasiada factura en cuanto a su cartel internacional.

Y es que el técnico mantiene el interés de varios de los grandes clubes de Europa. Su perfil de entrenador joven, que apuesta por un fútbol dominante y que usa métodos de entrenamiento modernos está muy cotizado en el mercado. Aunque, eso sí, a final de temporada quedarán vacantes incluso más puestos, por lo que no sería de extrañar que todavía le llegasen más acercamientos. Así las cosas, seguramente haya que esperar aún algunos meses para conocer cuál será el próximo reto del técnico