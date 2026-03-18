Jorge Morán 18 MAR 2026 - 14:09h.

El presidente habló desde la previa de la Champions League

España sigue ampliando la ventaja con Alemania en la pelea por la plaza extra para la Champions: así va la clasificación

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El Atlético de Madrid quiere estar en los cuartos de final de la Champions League y para ello sólo deberá mantener el gran resultado cosechado en el Metropolitano. Un encuentro en el que estará Enrique Cerezo, que ya estuvo visitando a sus jugadores en el entrenamiento, en una semana en la que Apolo ha entrado definitivamente en el club.

Y con el equipo de Simeone en el mejor momento de la temporada, la ilusión en los rojiblancos es máxima. Incluso se van capaces de levantar la 'Orejona' por primera vez en su historia, como dijo el propio presidente del Atlético en los micrófonos de ElDesmarque.

"Los partidos hay que jugarlos, pero confianza hay toda, como he dicho siempre", comenzó diciendo, antes de hablar de la gran diferencia de goles. "Es una buena renta, se duerme más tranquilo, pero los partidos hay que jugarlos", dijo el presidente rojiblanco.

Pese a que hay que ir 'partido a partido', Cerezo habló de los cuartos de final. "Luego quedarán dos escollos, que no serán fáciles, si pasa el Barça o el Newcastle será muy difícil, aunque a uno ya le conocemos. Ilusiona mucho esta Champions y el camino a Budapest ya lo conocemos", opinó, destacando que el objetivo es 'llegar a la final'. "Una vez que estás ahí es para ganarla", zanjó.

Enrique Cerezo exculpa al Atlético por el precio de la Copa del Rey

Con LALIGA EA SPORTS descartada y la Champions League todavía en una ronda tempranero, el título de la Copa del Rey es la gran esperanza del Atlético de Madrid. Y no es para menos. Los rojiblancos jugarán la final contra la Real Sociedad (18 de abril) en un partido que, sin empezar, ya tiene la primera gran polémica.

El precio de las entradas para la Cartuja es 'una vergüenza', como dicen los hinchas atléticos', e incluso está más barato ver la final de la Champions League. Las más baratas oscilan los 89€, mientras que el resto irá desde los 115€ hasta por encima de los 200€. A esto hay que sumarle el gasto que los hinchas deben hacer en el desplazamiento a Sevilla, más el alojamiento. Un precio para muy pocos bolsillos en lo que puede suponer el primer título en 13 años para los atléticos.

Preguntado por esta polémica, Enrique Cerezo quita la responsabilidad al Atlético y avisa a sus aficionados del verdadero culpable. "Nosotros no sabemos cuáles serán los precios porque estamos todavía haciendo el reparto, pero hay una cosa que es importante, que no los marcamos nosotros los precios. Nos los marcan la RFEF, asi que si hay dudas o quejas, dirigíos a ellos", zanjó.