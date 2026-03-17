Pablo Sánchez 17 MAR 2026 - 19:25h.

Oblak alarga su lesión y el Atlético tendrá tres bajas ante el Tottenham

El jugador argentino desea cambiar de aires este verano

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Diego Simeone compareció ante los medios para analizar el duelo de vuelta de los octavos de Champions frente al Tottenham. El técnico argentino no se fía de su rival pese a los tres goles de ventaja y dio las claves de cómo debe salir su equipo y qué debe hacer para no sufrir. También se deshizo en elogios con su compatriota Cuti Romero. El futbolista, que cambiará de aires el próximo verano, se llevó los piropos del Cholo con el rumor de su posible fichaje en el Metropolitano en el aire.

Cuti Romero no seguirá en el Tottenham pese a tener contrato en vigor hasta 2029. Su deseo es salir debido, entre otras cosas, a la tensa relación que mantiene con el club. Ese movimiento puso en escena de nuevo a Barcelona y Atlético, dos equipos que ya habían mostrado con anterioridad interés en su fichaje. La eliminatoria de Champions sitúa al Cuti en el foco con esa posibilidad en el horizonte. Los elogios de Simeone hacia el jugador demuestran la predilección que tiene el técnico por él.

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"Como hincha argentino admiro su personalidad, su juego, su trabajo defensivo y seguramente desde el hincha que soy y obviamente he visto más partido de Argentina que del Tottenham, soy un admirador de él", comentó ante los micrófonos.

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La rueda de prensa de Simeone

Ventaja: "Volvemos a lo mismo. Intentamos seguir jugando el partido que empezamos en el Metropolitano y a partir de ahí tendremos que generar lo que queremos hacer".

Lo más importante mañana: "Seguir compitiendo de la misma manera que venimos haciéndolo en los últimos años. El nivel competitivo sigue estando. Mañana esperemos poder llevar el partido donde creemos que les podemos hacer daño. Es todo lo que nos vamos a encontrar dentro del partido".

29 goles en Champions: "No me detendría en la cantida de goles para ser ofensivo o defensivo. Un equipo intenta ser lo más completo posible y de la contundencia del equipo lo logra o no lo logra ser".

El principal riesgo: "Necestamos jugar el partido en el lugar donde está. No me imagino otra situación. Necesitamos sacar el partido adelante y lo mejor sería poder marcar para llevarlos a ellos a una situación más incómoda".

Julián Álvarez: "Saben lo que confío y creo en el futbolista que tenemos. Esperamos que pueda continuar muchos más años acá".

Papel de Musso: "Solemos hablar siempre más allá de que pueda jugar mañana desde el inicio. Es un futbolista y una persona que ha entrado muy bien en el grupo y en el equipo. Ojalá pueda seguir manteniendo el nivel porque lo necesitamos".

Llorente: "Es importante en cualquier partido. Su crecimiento ha ido de menor a mayor. Trabajó, tuvo paciencia, compitió, demostró que estaba preparado para este paso en estos años. Está siendo un jugador importantísimo dentro del grupo que tenemos".