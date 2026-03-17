Simeone desplaza a 23 jugadores a Londres

Las entradas para la final de Champions League ya están a la venta y las más baratas cuestan menos que la final de Copa del Rey

Compartir







El Atlético de Madrid ha confirmado este martes la convocatoria de Diego Pablo Simeone para viajar a Londres. El técnico desplaza a 23 jugadores al partido ante el Tottenham, correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Champions League y en el que defenderá el 5-2 a favor del duelo de ida. Una lista en la que no estará Jan Oblak por segundo partido consecutivo.

El esloveno ya se cayó a última hora de la convocatoria ante el Getafe y tampoco ha trabajado con el grupo durante las dos últimas sesiones de entrenamiento. Sufre una distorsión muscular y desde el club tienen claro que no correrán ningún riesgo con su regreso a los terrenos de juego. No estará ante el Tottenham y, de momento, tiene el cartel de duda para el derbi del próximo domingo ante el Real Madrid.

En cualquier caso, desde el Metropolitano hay una sensación de cierta tranquilidad ante la lesión de Oblak, ya que Juan Musso ha estado rindiendo a un nivel sobresaliente cada vez que le ha tocado jugar. Ya tuvo varias intervenciones claves ante el Getafe y fue protagonista de manera positiva en la eliminatoria copera ante el Barça. De hecho, incluso se llegó a abrir un pequeño debate entre los aficionados sobre quién debía ser el portero titular en los partidos importantes.

Bajas y convocatoria del Atlético de Madrid ante el Tottenham

Además de Oblak, Simeone tampoco podrá contar ante el Tottenham con Pablo Barrios ni Rodrigo Mendoza. El internacional español ha enlazado dos lesiones musculares consecutivas y no reaparecerá hasta después del parón de selecciones, como mínimo. En cuanto a Mendoza, un esguince de tobillo le tendrá también de baja hasta finales de mes.

La convocatoria del Atlético, en definitiva, está formada por 23 jugadores, con tres futbolistas del filial entre los que se incluyen los porteros Esquivel y Mario de Luis y el lateral Julio Díaz.