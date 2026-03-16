La lesión de Oblak y el plan del Atlético de Madrid con su tiempo de baja

Celia Pérez 16 MAR 2026 - 13:51h.

El esloveno se perderá el partido de Londres y llega muy justo al derbi

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A dos días de que el Atlético de Madrid se enfrente al Tottenham en el partido de vuelta de la UEFA Champions League, la ausencia de Jan Oblak es prácticamente una evidencia. El esloveno, que fue baja de la convocatoria del fin de semana por una distorsión muscular, ha sido baja en el entrenamiento de este lunes y apunta a quedarse fuera también para viajar a Londres para una eliminatoria que el cuadro rojiblanco tiene muy a favor gracias al 5-2 del Metropolitano.

A falta de la convocatoria, que será pública este martes antes del viaje y que revelará si el guardameta forma parte o no de la expedición a Londres, esa dolencia ya lo impidió jugar ante el Getafe y previsiblemente, salvo sorpresa, también lo dejará fuera del encuentro con el Tottenham, a la espera de su evolución para el derbi del domingo frente al Real Madrid.

De hecho, según publica el diario Marca, la presencia de Oblak en el Tottenham Hotspur Stadium ya está descartada. A pesar de que no tiene rotura, el esloveno debe seguir guardando reposo y sometiéndose a los cuidado de los recuperadores rojiblanco para volver a recibir el alta.

Además, su presencia en el derbi del próximo domingo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu tampoco está garantizada. Para ese entonces habría trascurrido unos diez días desde sus molestias y los plazos estarían muy justos para su recuperación al 100% sin necesidad de forzar su vuelta.

Desde el pasado viernes, Oblak no se ha entrenado sobre el césped ni con el grupo, ni el domingo ni el lunes, dentro de su proceso de recuperación de la lesión en el costado. Juan Musso, que ya lo reemplazó el pasado sábado en el once titular ante el Getafe, también sería su sustituto el miércoles frente al Tottenham en Londres, una vez se confirme su baja.