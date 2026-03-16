Celia Pérez 16 MAR 2026 - 06:41h.

Solvente partido del argentino ante el Getafe por la baja de Oblak

El audio del VAR tras la expulsión de Abqar por la polémica con Sorloth: "Le toca en los testículos"

Compartir







El Atlético de Madrid se impuso este fin de semana al Getafe gracias a un golazo de Nahuel Molina que desencadenó la cuarta victoria consecutiva en LALIGA EA Sports. Fue en un partido en el que se puso el foco en Juan Musso, cumpliendo ante la baja de Oblak a última hora por una distensión muscular. Con ocho partidos a su espalda esta campaña, el meta argentino deja buenas sensaciones, aunque para Santi Cañizares aún es pronto para hablar elevarlo entre los mejores de España.

A pesar de que ha dejado actuaciones bastante solventes en Copa, como ante el Barcelona, o la de anoche en LALIGA, el meta aún necesita más recorrido y grandes noches para poder hablar verdaderamente de su nivel. Así lo ha expuesto el exguardameta del Valencia y de la selección española en la cadena COPE.

"Si es una referencia el partido que hizo en Barcelona, es un partido que te lo hace prácticamente dodos los porteros de España. Ahora bien, yo no te discuto la categoría de Musso. Estoy de acuerdo que para segundo portero es un magnífico segundo portero para el Atlético de Madrid. Si lo viéramos de seguido, no sé si en el Atlético o en otro equipo de Primera, seguro que estaría entre los porteros interesantes de Primera división", comenzó exponiendo.

"Pero para ser portero del Atlético de Madrid tiene que empinarse la carretera y él coronarse. Porque tenemos el ejemplo de Lunin, que se ha coronado empinándose la carretera, pero sin embargo, es verdad que tiene a Courtois, pero cuando luego ha jugado no es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Ser portero un día es difícil, pero se puede conseguir. Ser una temporada, también. Ser del Atlético de Madrid, que eso ya lleva apellido, eso hay que esperar un poco", añadió respecto al meta argentino.