Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 19:38h.

Simeone lamenta la falta de contundencia para haber sentenciado antes

Uno por uno del Atlético de Madrid ante el Getafe: dos sobresalientes en el Metropolitano

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El Atlético de Madrid, antes de buscar la vuelta de Champions ante el Tottenham con el 5-2 de la ida, consiguió la victoria por 1-0 ante el Getafe en un partido con un primer tiempo mucho mejor que el segundo, como destacó Diego Pablo Simeone. El técnico aplaudió estos primeros 45 minutos pero lamentó el sufrimiento hasta el final por la falta de contundencia sin querer valorar la tarjeta roja a Abdel Abqar.

Diego Pablo Simeone, sobre el Atlético de Madrid-Getafe

Análisis del partido: "Siempre es un partido complejo contra ellos. Tienen una forma de jugar que la trabajan muy bien y compiten muy bien siempre año tras año. El partido, ganándolo 1-0 como lo ganábamos, parecía que lo teníamos controlado pero ellos conviven también con esa situación de que parezca que tienes controlado el partido. Tuvimos ocasiones para ser más contundentes para hacer uno o dos goles en el primer tiempo, no los hicimos y ellos en el segundo tiempo mejoraron. Hicieron un buen segundo tiempo y, así todo, también tuvimos dos o tres ocasiones muy claras pero no fuimos contundentes esta vez".

Golazo de Nahuel Molina: "Sí, la de Baena que lo hace muy bien, que tenía a Soroth por izquierda y podría haber pateado él. Jugó muy bien Molina, después la de Sorloth del palo, la de Almada que no termina pateando... el equipo tuvo ocasiones para una ventaja superior pero fue sólo 1-0".

Expulsión de Abdel Abqar: "No interpretaba bien qué restaba pasando. El cuarto árbitro nos había comentado que había sido la situación al revés de lo que había pasado y no vi nada, sinceramente."

Dinámica del Atlético: "Me gustó mucho el primer tiempo. Si me tengo que quedar con algo, me quedo con lo que hicieron los chicos en el primer tiempo, que estuvo muy bien. Dominaron el partido, controlaron las arremetidas de ellos sobre todo en segunda jugada, que son muy complicados. No les dejamos generar ninguna situación en el primer tiempo y ya en el segundo ya no estuvimos tan bien como en el primero".

Valoración de la roja a Abqar: "No tengo nada que comentar, están los árbitros para decidir".