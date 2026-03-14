El pellizco de Abqar a Sorloth en sus partes que le costó la roja directa con el VAR

Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 17:42h.

Ortiz Arias expulsó a Abqar tras ver la jugada en el VAR

La reacción de Simeone al golazo de Nahuel Molina en el Atlético-Getafe

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El Atlético de Madrid-Getafe nos dejó una de las imágenes de la jornada 28 de LALIGA EA Sports con la roja directa que terminó viendo Abdel Abqar al poco de arrancar la segunda mitad. El central marroquí le pegó un pellizco a Alexander Sorloth en sus partes que no pasó desapercibido para el VAR, que avisó a Ortiz Arias y este terminaría expulsando al futbolista azulón.

Mientras la retransmisión televisiva se centraba en una patadita desde el suelo de Nahuel Molina sobre Mauro Arambarri, la conversación con la sala VOR parecía ir por otro lado. Una vez se marchó el colegiado madrileño a revisar la jugada, Movistar+ ofreció esta acción que no se había visto en directo y en la que el defensa visitante y el atacante local se enzarzaron.

Abdel Abqar, en la línea divisoria y sin balón de por medio, le pegó un pellizco a Alexander Sorloth y este reaccionó agarrándole del brazo y tirándole al suelo. Una jugada que le costó la tarjeta amarilla al delantero noruego por protestar pero, sobre todo, la roja directa al zaguero magrebí por esta acción sin pelota en juego.

En el banquillo de Getafe no se podían creer la expulsión y más aún cuando pensaban que llegaba por la acción entre Arambarri y Nahuel Molina. Sin embargo, el cuarto árbitro informó al excolegiado Mejuto González, delegado del conjunto del sur de Madrid, y este se lo contó a Abdel Abqar mientras este se marchaba camino de vestuarios.

Las jugadas similares a la de Abqar y Sorloth

Una jugada que recuerda a otras dos jugadas míticas similares, como la de Míchel con Carlos Valderrama en un Real Madrid-Real Valladolid de los años 90. Y, sin ir más lejos, en el mismo Metropolitano, Marcus Thuram realizó un gesto similar con Stefan Savic en el Atlético de Madrid-Inter de vuelta de octavos de final de la Champions 23/24.