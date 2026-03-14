La reacción de Simeone al golazo de Nahuel Molina en el Atlético-Getafe

Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 17:00h.

Primer gol de Nahuel Molina en año y medio

Tremendo enfado de Simeone contra la prensa cuando le preguntan por las palabras de Julián Álvarez: "Hablo a nuestra gente"

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El Atlético de Madrid arrancó de forma positiva su partido ante el Getafe en la jornada 28 de LALIGA EA Sports gracias al golazo de Nahuel Molina, que recogió una pelota suelta y la puso en la escuadra de David Soria. Una espectacular acción ante la que se llevaron las manos a la cabeza los aficionados rojiblancos y que también dejó una curiosa celebración de Diego Pablo Simeone en la banda.

En una jugada con los jugadores colchoneros desordenados, Kiko Femenía no logró controlar el balón y el lateral diestro local, titular este sábado, recogió la pelota en el costado izquierdo. Rápidamente controló y se perfiló a portería y se sacó un cañonazo cruzado que entró por la escuadra abriendo el mercado en el Riyadh Air Metropolitano.

El resto de jugadores del Atlético de Madrid enseguida se lanzaron a celebrar con Nahuel Molina en el primer gol de este desde noviembre de 2024, cuando le marcó al PSG en el Parque de los Príncipes. Una diana que merecía la reacción de Simeone moviendo la mano con un gesto que implicaba la barbaridad que hizo el jugador cordobés.

Simeone deja patente su confianza en Nahuel Molina

A pesar de haber pasado por momentos bajos de forma en el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone siempre ha dejado clara su confianza en Nahuel Molina. A pesar de que Marcos Llorente se ha hecho ya con la titularidad en el lateral diestro, el argentino ha contado con oportunidades por parte de su compatriota en partidos clave de los últimos tiempos.

Un ejemplo fue el encuentro ante el Barça de ida de semifinales de Copa del Rey tras el que el Cholo elogiaba así la figura del campeón del mundo: "El trabajo paga. En la vida hay que dar y en algún momento te lo devuelve. Molina lo tienen que ver cómo entrena, cómo alienta a sus compañeros en la previa cuando no le ha tocado jugar... lo veíamos en crecimiento. Nos dio todo lo que tiene".