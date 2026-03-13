"Le digo a nuestra gente que estamos bien, dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada y vamos a competir"

Simeone pone fecha a Pablo Barrios, avisa a Baena y manda una indirecta a Luis de la Fuente con Marcos Llorente

Compartir







Diego Pablo Simeone ha protagonizado este viernes un momento de cierta tensión con la prensa, algo poco habitual en él. La escena ha sucedido cuando le han preguntado por las palabras de Julián Álvarez tras el triunfo del Atlético de Madrid ante el Tottenham, con el argentino dejando su futuro en el aire de cara al próximo verano. El Cholo, visiblemente enfadado, ha achacado a la prensa que cada vez que logran un buen resultado se desvía el foco hacia otros temas de mayor polémica.

"Entiendo todas sus preguntas y espero que interpreten la forma con la cual voy a hablar. No hablo a los periodistas, hablo a nuestra gente", comenzó diciendo Simeone cuando le preguntaron por las palabras de Julián.

PUEDE INTERESARTE El Cholo Simeone no pierde el toque: golazo de falta con celebración incluida en el entreno del Atleti

"Ganamos 4-1 al Brujas y el mejor fue Oblak porque paró dos pelotas importantísimas y el equipo quedó en segundo orden. La expectación de la mayoría de ustedes fue que Oblak tuvo una parada extraordinaria y nos salvó el partido. Contra el Barcelona ganamos 4-0 y la tapa de los diarios era Griezmann, que se puede ir, se puede quedar, está en un proceso de que se puede puede ir. Griezmann está con nosotros, se queda y va a jugar la final", recordó el técnico.

"Julián Álvarez el otro día hizo el otro día unas declaraciones correctas donde la vida de todos nosotros es el día a día y la valoración de las personas se hacen a partir de lo que te da. Y Julián Álvarez nos está dando un montón", respondió.

PUEDE INTERESARTE Los datos de Pablo Barrios respecto a las lesiones que preocupan a la afición del Atlético

Simeone acusa a la prensa de desviar el foco tras sus goleadas

Finalmente, Simeone señaló a la prensa por, según entiende, desviar el foco en esas tres goles: "El partido ante el Brujas, ganas 4-1 y todo se fue basado en Oblak y su parada. Partido ante el Barcelona, ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba. Partido contra el Tottenham, ganamos 5-2 y todo basado en Julián Álvarez. Le digo a nuestra gente que estamos bien, dije que íbamos a competir cuando empezó la temporada y vamos a competir".