Los datos de Pablo Barrios respecto a las lesiones que preocupan a la afición del Atlético

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 MAR 2026 - 12:48h.

Las constantes lesiones del centrocampista del Atlético de Madrid empiezan a preocupar a la afición rojiblanca

Alarma en el Atlético de Madrid con Pablo Barrios: otra vez lesionado

Pablo Barrios se ha convertido en uno de los nombres propios del presente y del futuro del Atlético de Madrid y hay pocas dudas sobre el peso e importancia que ha adquirido dentro del club rojiblanco. El centrocampista madrileño ha pasado en poco tiempo de de ser una promesa de la cantera a convertirse en una pieza fija dentro de los onces de Diego Pablo Simeone. Su crecimiento ha sido constante y ya lleva dos temporadas siendo el gran protagonista de la medular colchonera. Su rendimiento le ha hecho debutar con la Selección Española y estar dentro del top 15 de centrocampistas menores de 23 años mejor valorados del planeta, pero hay un aspecto que preocupa seriamente a la afición del Atlético de Madrid: las lesiones. La última de todas ha ocurrido esta semana. El de Moratalaz jugó sus primeros minutos en la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Tottenham Hotspur después de haberse recuperado de su anterior lesión, pero en el entrenamiento de este jueves sufrió un pinchazo que confirmaba una nueva.

El historial de lesiones de Pablo Barrios comienza a preocupar

El centrocampista del Atlético de Madrid ha tenido que convivir con varios contratiempos físicos que han interrumpido su continuidad en diferentes momentos de su trayectoria en el Atlético de Madrid. Uno de los episodios más largos llegó a finales de 2023 cuando sufrió una lesión de menisco que le obligó a permanecer más de 50 días fuera de los terrenos de juego. Barrios se perdió 9 partidos y supuso su periodo de baja más prolongado desde que llegó al primer equipo, pero lo que de verdad preocupa al aficionado del Atlético de Madrid es la frecuencia con la que ocurren sus lesiones musculares. Antes del problema en su menisco ya se había perdido 7 partidos por molestias musculares y, durante la temporada pasada, sufrió varias de este tipo que le mantuvieron fuera de las convocatorias en 10 encuentros.

La temporada actual de Pablo Barrios

Durante la temporada 25/26, Pablo Barrios también se ha visto frenado por numerosos problemas físicos. El primero de todos llegó a comienzos de enero, cuando sufrió unas molestias en el gemelo que le hicieron no jugar en un encuentro, pero tan solo un mes después el centrocampista del Atlético de Madrid volvió a lesionarse. Este varapalo supuso 29 días de baja y llegó en uno de los momentos más importantes de la temporada del club rojiblanco. Barrios no pudo disputar 7 encuentros y, al volver de esa lesión, sufrió un pinchazo que le va a tener otro mes fuera de los terrenos de juego.

Dónde se lesiona Pablo Barrios

Un detalle a tener en cuenta es que todas lesiones que ha tenido Pablo Barrios han sido en su pierna derecha, especialmente en la zona inferior de esta misma. Estas áreas suelen ser sensibles en jugadores que realizan arrancadas y cambios de ritmo constantes ya que son las que más trabajan cuando se realiza un esfuerzo explosivo. El sistema de Diego Pablo Simeone demanda que los centrocampistas del Atlético de Madrid sean capaces de abarcar muchos metros tanto en el apartado defensivo como en el ofensivo. Barrios es uno de los más dinámicos y esta exigencia física puede ser el motivo de que un jugador sufra lesiones de este estilo.

La clave del futuro de Pablo Barrios será encontrar estabilidad física a lo largo de una temporada para así mantener la continuidad y poder consolidarse, de manera definitiva, como uno de los líderes del Atlético de Madrid en los próximos años.