Miguel Casado 13 MAR 2026 - 12:53h.

El Atlético de Madrid se ha entrenado este viernes de forma previa al partido de la 28ª jornada frente al Getafe. Los de Diego Pablo Simeone reciben al equipo del sur de Madrid, uno de los más en forma de la competición, después de golear al Tottenham en la ida de los octavos de la Champions League.

La dinámica de los rojiblancos es buena. Y eso, como no puede ser de otra manera, se ve reflejado en los entrenamientos. El buen rollo se palpaba en los primeros ejercicios de los jugadores, de los cuales la prensa ha sido testigo.

Pero también el propio Cholo Simeone es un reflejo de ello. Y es que el técnico argentino ha dejado un momentazo en los primeros instantes de la sesión del Atlético de Madrid.

El Cholo Simeone vuelve a ser futbolista

El entrenador y padre de Giuliano Simeone no olvida su época como jugador y sobre el césped del Cerro del Espino, esta mañana, ha demostrado que sigue manteniendo el toque que tantos éxitos le brindó hace unos años.

Primero se ha probado desde los 11 metros, desde donde ha chutado a portería vacía para ir cogiendo sensaciones con el balón. Dos intentos, dos goles.

Después ha retrocedido unos metros, para colocarse en la frontal del área y practicar los tiros libres. Y lo cierto es que no se le han dado nada mal.

En los cuatro chuts, ha dejado muchas cositas. El primero, para calentar, un gol 'normalito'. El segundo, disparo más potente que se marchó rozando el palo. Y en el tercero, llegó la magia: golazo por toda la escuadra con celebración elevando los brazos al cielo incluida.

Cerca estuvo de repetir en el cuarto disparo, que se terminó estrellando contra el travesaño.