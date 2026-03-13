Rueda de prensa previa al Atlético de Madrid-Getafe

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este viernes por sala de prensa en la previa del partido ante el Getafe CF, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Además de protagonizar un tremendo enfado cuando le han preguntado por Julián Álvarez, el argentino también ha hablado de otros nombres propios como Marcos Llorente, Pablo Barrios y su lesión, Pubill o el papel de Ruggeri.

Marcos Llorente, ¿en su mejor versión?: "Es un jugador muy importante. El año que ganamos LaLiga logramos encontrar un lugar donde podía dar todo su fútbol, nos hizo mucho bien en esa Liga de interno por derecha. Fuimos viendo que podía ayudarnos en otros lugares. Creo que está en una maduración como futbolista muy buena. Ojalá pueda mantener el nivel, es muy bueno para nosotros y para la selección española".

Cómo está Pablo Barrios mentalmente: "Espectacular (en lo anímico), esperando que los días empiecen a contar. Esperemos que los días empiecen a contar. Espero que esté para la final de la Copa del Rey".

Baena, dos partidos sin jugar: "Es un jugador extraordinario. Lo hemos hablado, necesitamos que su ritmo de juego se eleve. Cuando su ritmo se eleva, es un jugador diferencial, lo puede hacer en muchos lugares, mediocentro, izquierda, mediapunta. Es diferencial, pasa por él. No tengo ninguna duda de que seguirá dando cosas muy buenas".

Julián Álvarez y las palabras de su futuro: "Entiendo todas sus preguntas y espero que interpreten. No hablo a los periodistas, hablo a nuestra gente. Ganamos 4-1 al Brujas y el mejor fue Oblak porque paró dos pelotas importantísimas y el equipo quedó en segundo orden y la expectación de la mayoría fue la parada de Oblak. Contra el Barcelona ganamos 4-0 y al etapa de los diarios era Griezmann, que se puede ir, se queda y va a jugar la final. Julián hizo el otro día unas declaraciones correctas porque la vida es el día a día y la valoración de las personas es a partir de lo que te da. Ante el Brujas, 4-1 y todo basado en Oblak. Ante el Barcelona, 4-0 y que Griezmann se iba. Ante el Tottenham, 5-2 y todo en Julián Álvarez. Le digo a nuestra gente que estamos bien, íbamos a competir cuando empezó la temporada y vamos a competir".

Sus jugadores como actores en Netflix y la entrada de Apollo: "No vi mucho de Netflix, sí lo de Apollo y su llegada. Bienvenida a la gente que llega para seguir mejorando al Atlético de Madrid, para que siga creciendo como ha crecido en estos últimos 15 o 16 años. Ojalá podamos seguir haciendo un Atlético de Madrid mejor de lo que es hoy".

Pubill dice que se enamoró del Atleti: "¿Mi influencia? Ninguna. Trabajó desde el primer día, hablamos con él y a partir de ahí ha crecido enormemente, nos está ayudando muchísimo. Le necesitamos como está, tiene margen de mejora en base a su humildad y sus ganas de crecer".

La temporada de Ruggeri y el partido ante el Getafe: "Ruggeri está creciendo, ha ido de menos a más, adaptándose a la Liga nueva, función diferente respecto a la Atalanta. Su crecimiento está siendo muy bueno, con un futuro aún mejor. Del Getafe espero un partido durísimo, complicado, de saber el rival que vamos a enfrentar. Vienen de un momento muy bueno, partidos importantes y merecidamente ganados desde su juego. Tendremos que llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño".

Bordalás y su mérito en el Getafe: "El Getafe viene creciendo de hace un para de años. Ha mejorado sus futbolistas y el entrenador tiene mejores armas para poder generar lo que necesita. Lo están aplicando de la mejor manera".

Sorloth, su racha y la titularidad: "No sé cuáles son los partidos importantes para vos o para Sorloth, para mí los partidos importantes son todos".