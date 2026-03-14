Alineaciones confirmadas del Atlético de Madrid - Getafe de la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Andrea Esteban 14 MAR 2026 - 15:18h.

El Getafe de José Bordalás acumula cuatro victorias en los últimos cinco partidos de liga

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El Atlético de Madrid recibe al Getafe CF en el Riyadh Air Metropolitano en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 28 de LaLiga. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone atraviesa una buena racha tras encadenar varias victorias importantes. Los rojiblancos vienen de imponerse a la Real Sociedad en liga y de firmar un contundente triunfo frente al Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Por su parte, el equipo de José Bordalás también llega en un gran momento tras remontar su inicio de temporada y situarse en la zona media de la clasificación, con la vista puesta incluso en los puestos europeos.

Alineación confirmada del Atlético de Madrid

El Atlético afronta el partido con varias dudas en defensa y con la mente también puesta en el compromiso europeo de la próxima semana. La principal baja para Simeone es la de Rodrigo Mendoza, lesionado en el último encuentro liguero.

Once del Atlético de Madrid:

Portero: Juan Musso

Juan Musso Defensas: Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, Marc Pubill

Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, Marc Pubill Centrocampistas: Thiago Almada, Koke, Obed Vargas, Nico González

Thiago Almada, Koke, Obed Vargas, Nico González Delanteros: Alexander Sørloth, Álex Baena

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Alineación confirmada del Getafe

El Getafe llega al Metropolitano tras ganar al Real Betis y con una racha muy positiva de resultados. El equipo azulón se ha asentado en la zona media de la clasificación y sueña con acercarse a los puestos europeos.

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Once del Getafe: