Alineaciones confirmadas del Atlético de Madrid - Getafe de la jornada 28 de LALIGA EA Sports
El Getafe de José Bordalás acumula cuatro victorias en los últimos cinco partidos de liga
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El Atlético de Madrid recibe al Getafe CF en el Riyadh Air Metropolitano en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 28 de LaLiga. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone atraviesa una buena racha tras encadenar varias victorias importantes. Los rojiblancos vienen de imponerse a la Real Sociedad en liga y de firmar un contundente triunfo frente al Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.
Por su parte, el equipo de José Bordalás también llega en un gran momento tras remontar su inicio de temporada y situarse en la zona media de la clasificación, con la vista puesta incluso en los puestos europeos.
Alineación confirmada del Atlético de Madrid
El Atlético afronta el partido con varias dudas en defensa y con la mente también puesta en el compromiso europeo de la próxima semana. La principal baja para Simeone es la de Rodrigo Mendoza, lesionado en el último encuentro liguero.
Once del Atlético de Madrid:
- Portero: Juan Musso
- Defensas: Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, Marc Pubill
- Centrocampistas: Thiago Almada, Koke, Obed Vargas, Nico González
- Delanteros: Alexander Sørloth, Álex Baena
Alineación confirmada del Getafe
El Getafe llega al Metropolitano tras ganar al Real Betis y con una racha muy positiva de resultados. El equipo azulón se ha asentado en la zona media de la clasificación y sueña con acercarse a los puestos europeos.
Once del Getafe:
- Portero: David Soria
- Defensas: Juan Iglesias, Zaid Romero, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Kiko Femenía
- Centrocampistas: Mauro Arambarri, Djené Dakonam, Luis Milla
- Delanteros: Martín Satriano, Luis Vázquez