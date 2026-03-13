Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Getafe para la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 MAR 2026 - 06:20h.

El Atlético de Madrid recibe al Getafe CF en el Estadio Riyadh Metropolitano en la que será la jornada 28 de LA LIGA EA Sports. El derbi madrileño se disputará el sábado 14 de marzo a las 16.15 y enfrenta a dos clubes que llegan en un gran momento. El Atlético viene de ganar al Tottenham Hotspur por 5 goles a 2 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto colchonero también hizo los deberes en la jornada pasada de liga y salió victorioso frente a la Real Sociedad por 3 a 2. Los de Diego Pablo Simeone acumulan 4 victorias en los últimos 5 partidos y están 3º empatados a 54 puntos con el Villarreal. El Getafe, tras una primera parte de la temporada algo difícil, se ha recuperado por completo y llega a la jornada 28 en el noveno puesto de la clasificación a 5 puntos de Europa. Los de José Bordalás han ganado 4 de los últimos 5 encuentros ligueros y solo llevan una derrota en lo últimos 7. La pasada jornada ganaron por 2 goles a 0 al Real Betis con un tanto de Kiko Femenía y otro de Martín Satriano.

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ganó a la Real Sociedad por 3 goles a 2 en la jornada pasada con Nico González, con dos tantos, como gran protagonista del encuentro. Diego Pablo Simeone no podrá contar con Rodrigo Mendoza para esta jornada ya que se lesionó del tobillo en ese mismo partido. El murciano será la única baja de los colchoneros, que no tienen más jugadores en la enfermería y tampoco ningún sancionado. Se espera que el técnico argentino rote pensando en el partido de la semana que viene, la vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Tottenham. Las principales dudas del once están en la defensa. Julio Díaz y Matteo Ruggeri se disputan el puesto de lateral izquierdo y Clement Lenglet y Le Normand ser el otro central al lado de José María Giménez. Si Simeone decide reservar a Pablo Barrios para el partido del miércoles, Marcos Llorente sería el elegido para acompañar a Koke.

Posible once del Atlético de Madrid frente al Getafe:

Portero: Oblak

Defensas: Julio Díaz/Ruggeri, Lenglet/Le Normand, Giménez, Molina

Centrocampistas: Baena, Barrios, Koke, Almada

Delanteros: Sørloth, Nico González

Posible alineación del Getafe

El Getafe ganó por 2 goles a 0 al Real Betis en su último encuentro liguero. Kiko Femenía y Martín Satriano fueron los goleadores del conjunto azulón. Los de José Bordalás han dado la vuelta a la temporada y ya sueñan con Europa. El técnico español parece haber encontrado un once que funciona y no se esperan cambios al respecto. Las bajas para este partido serán Abu Kamara, Davinchi, Borja Mayoral y Juanmi, lo tres últimos podrían volver si entrenan con el equipo en los días previos al encuentro. La única duda es si Djené partirá como centrocampista o como defensa central. En caso de que sea defensa, Abqar sería el perjudicado e iría el banquillo y Mario Martín sería el acompañante de Luis Milla y Mauro Arambarri en la medular.

Posible once del Getafe frente al Atlético de Madrid:

Portero: Soria

Defensas: Iglesias, Zaid Romero, Duarte, Abqar, Femenía

Centrocampistas: Arambarri, Djené, Milla

Delanteros: Satriano, Luis Vázquez