Andrea Esteban 13 MAR 2026 - 21:01h.

El italiano suma seis asistencias esta temporada

Crecen las críticas contra Mateu Alemany por sus dos últimos movimientos en el Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo de Diego Simeone llega lanzado tras imponerse al Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final de la Champions y después de sellar su pase a la final de la Copa del Rey, donde se medirá a la Real Sociedad.

En medio de este buen momento colectivo, uno de los jugadores que más ha crecido en las últimas semanas es Matteo Ruggeri. El lateral italiano ha reconocido que parte de su mejoría tiene que ver con su conexión en el campo con un compañero muy especial.

Su conexión con Lookman

Ruggeri atraviesa un gran momento de forma, con seis asistencias en lo que va de temporada, pero el propio futbolista tiene claro qué ha cambiado en su juego.

El italiano destacó la influencia de Ademola Lookman, con quien ya coincidió durante su etapa en la Atalanta BC. “Nos entendemos muy bien tras jugar un par de años juntos en Bérgamo. Su llegada me ha dado un plus”.

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La conexión entre ambos parece haberse trasladado rápidamente al Atlético, donde su sociedad en el costado está dando más profundidad al ataque rojiblanco.

Ruggeri sueña con ganar un título

Más allá de su buen momento individual, Ruggeri también se mostró ambicioso con los objetivos del equipo. El italiano aseguró que jugar en el Atlético es cumplir un sueño y que la plantilla tiene potencial para lograr algo importante esta temporada. “Jugar en un club de esta dimensión es el sueño de cualquier niño”.

El lateral también destacó la exigencia diaria que impone Simeone en el vestuario, algo que considera clave para seguir creciendo. “El míster te empuja a no conformarte nunca. Te ayuda a mejorar siempre”.

Antes del próximo partido liguero frente al Getafe CF, Ruggeri avisó de que el equipo no debe confiarse pese al buen momento.