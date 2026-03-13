Miguel Casado 13 MAR 2026 - 14:11h.

El '18' del Atleti se ha ganado a la afición a base de buen rendimiento

El Atlético de Madrid reforzó su defensa el pasado verano con, entre otras, la llegada de Marc Pubill. El futbolista catalán fichó por el conjunto colchonero procedente de la UD Almería a cambio de 16 millones de euros. Y pese a que en los primeros meses le costó entrar en la dinámica del equipo, ahora ya se ha consolidado como un fijo en las noches grandes del equipo del Cholo.

"Desde que llegué aquí, el míster me puso en una posición que realmente no era la mía. Pero me enseñó muy rápido. En los entrenamientos me costaba saber cuándo salir, cuándo cubrir la espalda de mi compañero o dónde colocarme en el área. Pero fue un proceso muy rápido y aprendí pronto", se sincera el jugador en una entrevista con Tablero Deportivo de Radio Nacional de España. A raíz de paciencia y trabajo, la oportunidad para Marc llegó. "Y creo que la aproveché", reconoce.

No solo por su juego, sino también por su carácter y sentimiento, se ha ganado a la afición rojiblanca rápidamente. Pero lo cierto es que los colores del club también se han hecho con un hueco en su corazón.

"Me enamoré del Atlético, como cuando quedas con una chica y en la primera cita ves que será tu mujer", confiesa en la charla con el mencionado medio.

Esta misma mañana, el Cholo ha hablado de Pubill y su sentimiento de amor por el Atleti. "¿Mi influencia? Ninguna. Trabajó desde el primer día, hablamos con él y a partir de ahí ha crecido enormemente, nos está ayudando muchísimo. Le necesitamos como está, tiene margen de mejora en base a su humildad y sus ganas de crecer", decía el argentino sobre el '18' atlético.

Marc Pubill, candidato a ir al Mundial

Su progresión le ha colocado en las quinielas para ir al Mundial de este próximo verano con la Selección Española y él, en su humilde línea, sigue apelando a ser paciente y esforzarse para que llegue ese premio.

"Uno siempre visualiza e intenta manifestar, ¿no? Yo creo que, igual que cuando no estaba jugando aquí me visualizaba jugando y haciéndolo como lo estoy haciendo, pues también lo hago con la Selección. Que ojalá se dé. Pero, como decía cuando no estaba jugando, soy un chico paciente y muy trabajador y lo visualizo. Y ojalá en algún momento llegue", comenta acerca de la posibilidad de jugar a las órdenes de Luis de la Fuente.